Mucha preparación pero sin educación financiera; ¿es necesaria?

La educación financiera es un tema que no es aprendido a tiempo. Los jóvenes poseen una limitada formación económica y carecen del hábito del ahorro por lo que gastan sin planificar.

Oswaldo Sánchez Juárez, Martín Gutiérrez Martínez y Kevin Trujillo, quienes cursan distintas carreras universitarias en la Universidad Veracruzana, coinciden en señalar que durante su trayectoria educativa nunca recibieron una educación formal sobre temas como gasto y ahorro.

¿Hay educación financiera en la universidad?

Oswaldo Sánchez Juárez, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Estadística en la Universidad Veracruzana, comenta que el tema económico es un punto que falta incluir en los planes de estudios de escuelas básicas, pero también entre las familias.

A lo largo de su trayectoria educativa, señala que nunca tuvo una materia que le permitiera conocer mecanismos de ahorro o de planificación de su dinero. “Ahora que me vine a estudiar a Xalapa me doy cuenta de que me falta formación; de forma autodidacta he intentado hacer un manejo serio de su dinero, pagar pensión, alimentos, transporte y temas de recreación, ha sido muy difícil”.

Indica que entiende que todo lo que tiene que ver con planificación financiera lo ha aprendido ahora que tuvo que salir de su hogar para su formación universitaria, “sé que tengo que ahorrar para llegar al fin de mes, porque entiendo que la situación económica es complicada para la familia y sostener a un hijo fuera de casa es un tema por más difícil”.

¿Están preparados los jóvenes no están preparado para crisis económicas?

La misma situación enfrenta Martín Gutiérrez Martínez. Comenta que es lamentable que no se incluyan temas financieros en la formación educativa. Al no contar con una buena cultura del ahorro, dice que suele no estar preparado para enfrentar las crisis económicas que enfrenta con un universitario foráneo.

Tanto la familia como la escuela deberían dar una formación práctica sobre el buen uso de los recursos, “porque si bien sé que recomiendan ahorrar una parte de los ingresos, para los universitarios eso resulta complicado porque apenas nos alcanza para lo básico, en mi caso pues sí considera que hubiera sido importante saber más del tema para enfrentar de mejor forma su situación”.

Asimismo, Kevin Trujillo, estudiante de la Facultad de Economía de la UV, considera que en las aulas de educación básica debería de haber algún curso sobre economía para que desde edad temprana se tengan nociones sólidas sobre el tema.

“No es ningún secreto que en otros países a los niños se les educa sobre el valor del dinero y de lo importante que es que comiencen a trabajar cortando el césped o ayudando en comercios, sin embargo, en México no ocurre así y eso impide que tengan una mejor formación financiera”.

Saber el valor del dinero cuando se es joven, considera que es vital, pero por cuestiones culturales hay dificultad con la forma en que se gastan, porque no es un tema prioritario ni en la escuela ni en la familia.

Lo cierto es que la mayoría de los jóvenes no tienen una buena cultura del ahorro, no previenen ante las dificultades económicas y no planifican para alcanzar estabilidad económica. Así que enfrentan su formación profesional con un escaso hábito del ahorro por su limitada educación financiera.