Ejemplo de disciplina: Fernanda logra el mayor puntaje en Olimpiada de Conocimiento

A nivel estatal, la xalapeña Fernanda Marlene es la niña con mayor puntaje en la categoría de escuelas privadas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022, un resultado que la tiene contenta y satisfecha pues, dice en entrevista, “el estudio se debe tomar con seriedad, no solo para tener una boleta o certificado”.



La estudiante del sexto año de primaria del Instituto Villa de Cortés opina que el acceso a la educación y a los estudios es un privilegio al que se le debe dar el valor debido, sin dejar de lado los juegos o las actividades personales que más se disfruten.

En su caso, además de tener especial afecto por las matemáticas y la historia, y visualizarse en el futuro como una arquitecta, destina tiempo para sus videojuegos favoritos, dibuja, toca el piano y juega con dos amigos especiales, los cachorros Dogo y Loba.

A sus once años de edad, cree que la familia es muy importante en el desarrollo de las personas en cualquier etapa de la vida pero fundamentalmente en los niños y niñas.



Ella dice estar agradecida con su mamá Katia y su papá Luis Fernando, pues además de darle lo que necesita y hacer el esfuerzo por pagarle sus colegiaturas, están pendientes de todos los aspectos de su vida.



Fernanda Marlene habla con claridad de quien es, de sus metas y de la educación virtual. Y es que con la crisis sanitaria, igual que los demás estudiantes, ha tenido que adaptarse a un nuevo proceso de aprendizaje.



Tener buenos maestros ha hecho que todo sea más fácil, dice para luego compartir que está por iniciar otra etapa, la de la secundaria, pero está tranquila porque continuará en el mismo Instituto.

Al recordar el semestre escolar que está por concluir, comparte que sí fue de mucho estudio y esfuerzo, pero ha valido la pena con el resultado obtenido en la Olimpiada y con el cierre de su último año en primaria.

Ella y su mamá no saben el motivo, pero hasta el 8 de julio aún no se habla de la Olimpiada a nivel nacional, no obstante, Fernanda Marlene es ya parte de la delegación veracruzana de estudiantes con mayor puntaje académico.



Con la alegría y su reconocimiento en las manos, ella posó para la foto del recuerdo en la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, donde se llevó a cabo la Olimpiada 2022 etapa estatal.

