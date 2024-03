El presidente de la república se niega a escuchar, dice la senadora Josefina Vázquez

Boca del Río, Ver.- La senadora del PAN Josefina Vázquez Mota lamentó que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se niegue a escuchar las necesidades de los distintos sectores de la sociedad y los acuse de complot.

Luego del rompimiento de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa con el presidente de la república que desató disturbio este miércoles a las afueras de Palacio Nacional mientras el ejecutivo estatal ofrecía su tradicional “mañanera” la panista asevera que no hay voluntad del presidente por escuchar y lo que hay son descalificaciones.

“Lo que pasa es que cuando no hay un presidente que escuche, que se niega a abrir las puertas de Palacio Nacional a los niños con cáncer y los acusa de hacer un complot, cuando se niega a escuchar a las madres de hijos desaparecidos y las acusa, cuando una legisladora como en su momento lo hizo Xóchitl Gálvez que fue a tocar las puertas y se le negó, cuando no se quiere escuchar a los padres, estas son las consecuencias, no justifico ningún acto de violencia pero es claro que no hay voluntad de escuchar, que lo que hay es descalificación”, dijo.

Externó que incluso la prensa y los periodistas han sido víctimas de éstas declaraciones del presidente.

"Vean la persecución contra los periodistas, nunca antes se había visto tanta persecución contra el periodismo libre", externa.

“Lo que me trae es la disyuntiva que estamos enfrentando y en qué país nos queremos levantar el 3 de junio, si en un país que va a la dictadura sin libertad de expresión, en un país que sigue promoviendo el odio, la división, la polarización como hoy se hace desde Palacio Nacional, en un país donde el presidente reitera que la ley no es la ley y que él está por encima de la ley o en un país que estoy segura anhelamos y queremos seguir viviendo millones de mexicanos donde sea posible construir la paz que no haya criminales gobernando con derecho de piso y extorsiones”, dijo.

¿Qué piensa Vázquez Mota de que una mujer llegará a ser presidenta de México?

En su visita por Veracruz, dijo sentirse emocionada por el hecho de que por primera vez, una mujer será la presidenta de la república.

“Me da gusto saber que por primera vez habrá una mujer en la presidencia de la república, me siento orgullosa porque marca un antes y un después en la vida democrática de México, saber que una mujer como Xochilt Galvez con su ejemplo de lucha, de valor, de tenacidad, de que los sueños se pueden cumplir, me inspira y me emociona mucho”, puntualizó.