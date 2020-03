El primero de abril juez decidirá si vincula o no a proceso a Yolli "N"

XALAPA, Ver.- El abogado Gerson Villegas Contreras, quien funge como defensor de la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli "N", dio a conocer que será el primero de abril cuando un juez decida si la vincula o no a proceso.

Explicó que el juez de control de Pacho Viejo, Gregorio Esteban Noriega Velasco, dictó prisión preventiva necesaria porque consideró que se pretendía evadir la justicia, ya que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas en las que acredita que su defendida tiene varios domicilios.

Local A redoblar cuidados: ya hay 14 casos de coronavirus en Veracruz

Sin embargo, el abogado aseguró que los delitos de coalición y abuso de autoridad que se le imputan no son ameritables de prisión preventiva, además de que se presentó una constancia de residencia y credencial de elector del domicilio de la exservidora pública.

Asimismo, mencionó que su defendida tomó con sorpresa su detención, ya que previamente habría sido separada del cargo como comisionada como parte de la investigación que se realiza en su contra.

No se pretende evadir la justicia, pero el criterio del juzgador consideró que las pruebas no eran suficientes, la Fiscalía solicita la prisión preventiva necesaria porque considera que mi defendida tiene varios domicilios, aunado a que tienen datos de prueba de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dice que ha salido dos veces del país

En su defensa recordó que la excomisionada fue detenida en Xalapa y no en un estado o país diferente, por lo que, dijo, fue ilegal el argumento del juez y tomar en consideración a la Fiscalía en la acción que se quiere evadir a la justicia.

Detalló que la prisión preventiva necesaria mientras dure el procedimiento, es decir hasta el próximo primero de abril, día en el que a las 18:00 horas se desarrollará la sesión de vinculación a proceso

El primero de abril se va a resolver la situación jurídica, es decir se establecerá si se vincula o no a proceso, la prisión preventiva durará el término constitucional ampliado por las 144 horas para el análisis del caso. Considero que la prisión preventiva fue ilegal porque los delitos que se le imputan no son para esta medida, esta defensa acreditó que no se quiere evadir la justicia