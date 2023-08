No voy a declinar por Xóchitl Gálvez, aseguró Enrique de la Madrid

Veracruz, Ver.- El aspirante del PRI a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid Cordero, rechazó que en algún momento de la contienda interna pueda declinar en favor de la panista Xóchitl Gálvez o de alguno de los demás aspirantes, ya que su participación en el proceso de selección de candidatos se definirá hasta que se entreguen los resultados.

El priista y exsecretario de Turismo con el expresidente Enrique Peña Nieto fue cuestionado al respecto durante una reunión que sostuvo con líderes de sectores del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la ciudad de Veracruz.

¿Qué opinó sobre declinar a favor de otro candidato o candidata?

“Yo nunca he ido a un partido de futbol y me rajo al minuto 40, y aquí estamos apenas empezando el segundo tiempo, entonces claro que no. Yo juego el futbol hasta el final y el último minuto tiene 60 segundos”, responde al respecto.

En el mismo tema de la contienda interna en el Frente Amplio por México, el priista rechaza que vea alguna cargada en favor de la aspirante panista Xóchitl Gálvez, quien se sumó a la contienda.

Señala que la participación de la senadora ha llamado la atención al proceso interno del frente opositor, más que la contienda que disputan actualmente en el partido oficial y sus aliados para designar a aun abanderado.

En ese tenor, insiste en que incluso el presidente de la República dejó de observar a sus “corcholatas” presidenciables, para poner más atención a los movimientos y acciones de sus opositores. “Yo creo que al principio como todo, todo tiene sus momentos, ha sido bueno para el Frente (la inclusión de Xóchitl) porque ha llamado tanto la atención que incluso el presidente ya no se fija en las “corcholatas”, ya se aburrió”, agrega.

De la Madrid asegura que confía en el proceso interno, con la recolección de firmas y foros que posteriormente se realizarán, antes de llegar a las encuestas que determinarán el nombre de quien represente a la alianza.

Sin embargo, reconoce que en Veracruz requiere reforzar el trabajo de su parte, pues busca que la recolección de firmas en los estados sea congruente con el número de población, para que no se trate solo de un requisito para cumplir en la siguiente fase.

“También aprovecho para hacer un llamado a la gente de Veracruz, aquí no solamente se trata de que uno alcance las firmas sino que también Veracruz en el Frente Amplio esté bien representado, no se justificaría que tuviéramos otros estados de la República con más firmas y menos población… Creo que a Veracruz le faltan firmas y yo quiero representar los intereses también de Veracruz en el Frente Amplio”, agrega.

Enrique de la Madrid Cordero, llegó acompañado por el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez, la diputada local, Anilú Ingram Vallines, así como Jorge Reyes Leo, exdirigente priista en Boca del Río y el reconocido abogado veracruzano, Tomás Mundo. Por la tarde se prevé que el priista sostenga una reunión con simpatizantes en un hotel del municipio de Boca del Río.

Su visita forma parte de la campaña de promoción que realiza para la recolección de firmas que le permitan postularse como aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, que integran el PRI, PAN y PRD.