Empresaria de Xalapa reclama al gobernador adeudo del IVD [Video]

Xalapa, Ver.-Guadalupe Moreno propietaria del comercio "Deportivo Campeones" de Xalapa de venta de ropa y accesorios deportivos, exigió el pago de mil 500 uniformes deportivos que vendió para el Premio Estatal del Deporte y que le adeuda desde hace casi dos años el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).

Este martes llegó a buscar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez a las nuevas oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a pedirle nuevamente su intervención.

¿De cuánto es la deuda que tiene el IVD con la empresaria?

Acusa que la deuda es de un millón 243 mil pesos y aunque quedaron de pagarle el 15 de mayo de 2022 y confiaba en que así sería pues le dieron un anticipo, a la fecha siguen sin saldar la deuda.

Remarca que en tres ocasiones se ha encontrado con el mandatario estatal y aunque la atiende y se compromete a ayudarle, aún no sucede. Incluso denunció que en el IVD le pidieron que pagara 500 mil pesos para ser atendida, pero el mandatario le dijo que no lo hiciera.

"Desafortunadamente confiamos en que así sería (que les pagaran) porque sí nos dieron un anticipo, seguimos gestionando, preguntando, no cayó el pago y dijimos que estaba en proceso, pero ya llegando diciembre dije 'ya no nos van a pagar' empecé a moverme, me fui a Finanzas y me respondieron que estaban haciendo las gestiones correspondientes pero que ya habían dado la partida al IVD para pagarme y el IVD me dice que Finanzas no les suelta el dinero".

Aunque acudió a la Secretaría de Educación de Veracruz después de esto, nuevamente la turnó al IVD y aunque ha pedido ayuda al mandatario estatal a la fecha sigue sin tener respuesta.

"Volví a pedir ayuda al gobernador, el 11 de febrero lo alcancé en Actopan en un evento que él tenía en la inauguración de la calle, tuve que caminar tres kilómetros yo sola con un miedo porque fue tremendo poder encontrarlo y él se comprometió a ayudarme y me dijo que me pagaba en junio si la investigación salía bien".

Señala que tiene oficios pidiendo audiencias, para pedir que se revisara su caso y a la fecha no le han pagado el adeudo. Explicó que si bien el IVD reconoce el adeudo, le dicen que están haciendo las gestiones para poder pagarle.

Al respecto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que se va a pagar el adeudo y que por casos como este, se despidió a tres personas de Administración del Instituto Veracruzano del Deporte.

"Despedimos a la jefa de Administración del IVD, se despidió a ella y todo su equipo de administración, fueron como tres personas, por esa y otras situaciones que detectamos y también se implementaron denuncias administrativas por ese hecho, se le están fincando responsabilidades (...) nosotros no vamos a tolerar ese tipo de situaciones".