En 10 años más de 60 mil veracruzanos, mordidos por perros

Del 2010 al 26 de septiembre del año en curso 60 mil 518 veracruzanos y veracruzanas recibieron atención en clínicas y hospitales del sector salud por mordeduras de perros.

De acuerdo con el reporte histórico del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, cada año al menos 4 mil personas acuden a solicitar atención médica por haber sido mordidos por un perro.

En los documentos se determina que de los 60 mil 518 casos que se atendieron del primero de enero del 2010 al 26 de septiembre de esta anualidad, 31 mil 109 fueron hombres y 29 mil 409 mujeres.

En el 2010 la cifra fue de 5 mil 496, de los cuales 2 mil 882 fueron hombres y 2 mil 614 mujeres, para el 2011 el número de atenciones sumó 5 mil 811, ya que 3 mil 68 hombres y 2 mil 743 mujeres acudieron a consulta por este hecho.

3 mil 386 hombres y 3 mil 107 mujeres, que en suma hacen 6 mil 493, recibieron atención médica por este hecho en el 2012. 5 mil 991 pacientes, 3 mil 73 hombres y 2 mil 919 mujeres, acudieron a las clínicas por mordeduras de perros en 2013. En el 2014 la cifra fue de 6 mil 18 personas, de las cuales 3 mil 53 fueron hombres y 2 mil 965 mujeres. 2 mil 420 hombres y 2 mil 164 mujeres, haciendo un total de 4 mil 584 pacientes, se presentaron a las clínicas y centros de salud en el 2015 por esta causa.

Para el 2016 el número de atenciones fue de 4 mil 681, de estos 2 mil 404 fueron para hombres y 2 mil 277 para mujeres. 6 mil 65 pacientes se presentaron en el 2017, ya que 3 mil 78 hombres y 2 mil 987 mujeres fueron mordidas por un perro. 6 mil 36 personas durante el 2018 acudieron a espacios de atención médica por haber sido mordidos por un perro. De este total 3 mil 22 fueron hombres y 3 mil 14 mujeres.

El año pasado se brindaron 6 mil 248 atenciones médicas por mordeduras de perros, de las cuales 3 mil 88 fueron para hombres y 3 mil 160 para mujeres.

Mientras que del primero de enero al 26 de septiembre del año en curso se realizaron 3 mil 95 consultas por este hecho. Mil 635 hombres y mil 460 mujeres recibieron atención por mordeduras de perros.

El pasado lunes 5 de octubre, Daniel González Mendoza fue mordido por un perro de raza Pitbull en la comunidad de Rancho Viejo, en el municipio de Tlalnelhuayocan, cuando realizaba su trabajo junto a una de sus compañeras.

Al relatar su historia, señaló que el perro tiene dueños, pero éstos no se encontraban en el domicilio, además de que los hechos sucedieron sobre la vía pública porque el animal pudo alcanzarlo pese a estar amarrado.

“El animal se lanzó intempestivamente sobre mí, ante lo cual sólo pude defenderme con mis propias manos, al pedir auxilio, recibí apoyo de una persona que vendía agua y del nieto de la dueña del perro, quien estaba nervioso y no dejaba de pedirme disculpas”, dijo.

Explicó que el joven no supo responderle si la mascota contaba con sus vacunas, por lo que únicamente le proporcionó el teléfono de la propietaria para que se comunicara con ella, misma que nunca le respondió las llamadas, ni los mensajes.

“Resulté con varias heridas porque al estar en una comunidad había alambres de púas y ahí fue donde el perro me arrinconó, fue una de las experiencias más feas de mi vida porque no sabía cómo actuar para poder salvarme”, expuso.

Tras los hechos se dirigió a su vivienda, ubicada en Xalapa, desde donde se comunicó al número de emergencias 911 para solicitar orientación sobre las acciones que podría realizar. Desde ahí lo comunicaron a Salud Pública, área en la que se le dio a conocer que se debía realizar la prueba al animal para descartar que tuviera rabia.

Al continuar sintiéndose mal por las mordeduras y raspones que se hizo con el alambre, acudió a un médico particular, quien le proporcionó medicamento para el dolor y una posible infección.

Foto: Cortesía | Daniel González

Además, se presentó al Centro de Salud de la colonia Emiliano Zapata para que le aplicaran la vacuna del Tétanos, pero se le dio a conocer que no la tenían disponible.

A pesar de que Daniel cree que su experiencia es “horrorosa”, decidió no interponer una denuncia dado que los propietarios del perro no se encontraban en casa y, por tanto, no pudieron auxiliarlo.

Sin embargo, consideró necesario que las autoridades competentes tengan protocolos y medidas de acción en casos como el suyo, dado que cualquier persona puede estar expuesta a un ataque de un perro.

Foto: Cortesía | Daniel González

“Los ciudadanos no podemos estar expuestos a esta clase de ataques, muchos de ellos porque los propietarios de los perros no son responsables con ellos, ojalá que las autoridades actúen al respecto y se consideren medidas de seguridad para los peatones porque, así como en mi caso, se han registrado muchos”, agregó.

Cabe recordar que también hace unos meses, un adulto de 80 años estuvo hospitalizado por un ataque de perros también de la raza Pitbull en Coatepec, también en otro municipio conurbado a Xalapa. La persona logró recuperarse, pero la indagatoria de la denuncia todavía está sin resolverse de parte de las autoridades.