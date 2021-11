En este lugar hay comida artesanal y de todo el país

Veracruz, Ver.- Bajo el concepto de cocina de autor, “Namik Restaurante” te ofrece un viaje gastronómico de raíces y sabores en platillos únicos elaborados por el destacado chef Erik Guerrero.

Esta nueva propuesta es para todos los paladares que gustan disfrutar de los platillos típicos de Veracruz y que ahora estarán reunidos en un solo lugar.

Es decir, el comensal ya no tendrá que viajar a la zona de los Tuxtlas para saborear el chile bola tampoco visitar Xalapa para disfrutar de sus moles y adobos.

"Namik Restaurante" te ofrece un viaje gastronómico de raíces y sabores en platillos únicos elaborados por el destacado chef Erik Guerrero/Foto: Cortesía | Namik Restaurante

Héctor Aguilar, gerente del lugar, asevera que este es el resultado de seis años de un proyecto y de un arduo trabajo con el fin de garantizar esta nueva experiencia en “un punto de encuentro”, como lo dice su nombre en lengua náhuatl.

Menciona que Namik quiere romper con el estereotipo de que en Veracruz los restaurantes solo ofrecen pescados y mariscos, sino que se dispone de una extensa variedad de platillos para satisfacer a todos.

“La diferencia es lo local, lo artesanal que podamos encontrar y de esa forma poder llevar a cabo los platillos que propone el chef en su cocina de autor, aquí se puede encontrar por ejemplo la chochoyotas que son típicas de la zona del Totonacapan, decir restaurante veracruzano es decir marisco o pescado y nosotros nos llamamos veracruzanos por tener todo el contexto, tenemos de todo”, afirma.

Destaca que el restaurante tiene su propio campo pesquero denominado “nuestra pesca” la cual ya se convirtió en una empresa que se encuentra en 120 restaurantes de México.

En tanto el chef Erik Guerrero promete la recreación de todos los platillos veracruzanos bajo la propuesta del restaurante.



“Es una cocina de autor, sin ser irreverente, pero cocinamos lo que encontramos, le damos la esencia de una cocina veracruzana sin ser veracruzana porque no tomamos platos tradicionales, no tomamos lo tradicional porque eso ya lo hace mucha gente y competir contra la bolita no nos interesa, buscamos esa esencia de estar totalmente fuera de la línea de lo que puedes encontrar en un restaurante veracruzano (..) queremos traer ese producto de otras localidades y poder recrearlo en el restaurante, puedes probar una salsa de los Tuxtlas y la quieres hacer acá pero están utilizando ingredientes de Veracruz y los productos de los Tuxtlas a Veracruz es distinto. En el restaurante puede encontrar desde pescado, lechón, res, pollo, lechón, cordero, caldos, tacos, hay una carta extensa en la propuesta del restaurante”, destaca el chef Erik Guerrero, originario del estado de Veracruz.

Finalmente, Carlos Ralero Hernández director comercial del lugar señala que se busca englobar lo mejor de las tradiciones gastronómicas de Veracruz en un solo lugar donde se reinvente la historia de la gastronomía, de la cocina veracruzana.

“Esta es una cocina de autor con recetas que ya conocemos, pero con elementos totalmente diferenciadores, es un toque único de nuestro chef y la creatividad de nuestro equipo. La invitación es que vengan a disfrutar de una experiencia única que les dará un recorrido por la gastronomía veracruzana con lo mejor Veracruz”, insiste.



El restaurante ubicado en la avenida 1 de Mayo 1676 de la colonia Flores Magón abre sus puertas este fin de semana y reactiva el empleo en la zona con la contratación.