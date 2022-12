Plan B aprobado en la Cámara de Diputados busca impedir funcionamiento del INE: PRD

El fundador y expresidente Nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez aseguró que el plan B que se aprobó en la Cámara de Diputados en lugar de la reforma electoral tiene por objetivo impedir el funcionamiento del INE.

En conferencia de prensa, realizada este día en un hotel de la capital veracruzana, indicó que ante el rechazo a la reforma electoral se buscó otra manera de detener las actividades y el correcto funcionamiento del organismo electoral.

Te puede interesar: Un paso en tecnología e innovación: Veracruz ya tiene prototipo de urna electrónica

“Como el presidente no pudo sacar la reforma electoral para apoderarse del INE ahora quiere impedir su función a través de una sistemática reducción del presupuesto y una agresión permanente a los integrantes del Consejo General del INE”, comentó.

Local “No es el momento para una reforma electoral; hay problemas mayores”: Coparmex

¿Cómo afectará el plan B de la reforma electoral?

Refirió que el instituto tendrá varias dificultades para realizar sus actividades y llevar a cabo el proceso electoral del 2024.

El perredista criticó que los legisladores federales del PT y PVEM hayan sido quienes realizaron las propuestas que ponen en riesgo la operatividad del INE.

“No tengo manera de demostrarlo, pero sí hay información suficiente para decir que algunos de los puntos fueron introducidos por los aliados de Morena, particularmente por el PT y el Verde como condición para aprobar lo que cordialmente se llama el plan B”, expuso.

Además, comentó que no se puede permitir que se legisle desde los intereses particulares o partidistas y no por el interés superior del país.

“Nos parece que legislar de esa manera es legislar en razón de intereses particulares o partidistas y no en razón del interés superior del país, esto es delicado, pero más delicado es que sin fundamento alguno le reducen, todavía más, los recursos al INE y para organizar las elecciones, ya habían reducido en el presupuesto recursos, se había dicho que con ese dinero era difícil organizar las elecciones que se vienen en el 2024, la reducción hará casi imposible que el INE pueda conducir el proceso electoral”, dijo.

Jesús Ortega Martínez indicó que ante el rechazo a la reforma electoral se buscó otra manera de detener las actividades del INE | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Por otra parte, manifestó que para lograr un verdadero cambio en el país es indispensable derrotar a “López Obrador y su movimiento” en las elecciones que están por venir.

“No va a prosperar el país si sigue en manos de un gobierno que ha convertido al país en un desastre en todos los sentidos, desde el punto de vista económico no hay un crecimiento, no hay empleos nuevos, ni siquiera se han recuperado los empleos perdidos en la pandemia, hay un deterioro de las condiciones laborales, no hay seguridad social, pero eso es desde el punto de vista social, ha crecido la pobreza”, comentó.

¿Qué opina Jesús Ortega Martínez sobre los programas sociales?

En su opinión, los programas sociales son “clientelares”, por lo que no han logrado mejorar la situación económica y social del país.

“La fórmula comienza con ganarle a López Obrador, quitarle la mayoría en el Congreso de la Unión, que no tenga la presidencia de la República, lo cual se logrará con la alianza de las fuerzas políticas, parte de la alianza debe ser la sociedad civil”, agregó.