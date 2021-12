En Xalapa rechazan también nombramiento del director del CIDE

Un grupo de estudiantes se manifiesta en plaza Lerdo en contra de la designación del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al considerar que con ello se le tiene "bajo ataque".

León Heitler estudiante del Centro, refiere que José Antonio Romero Tellaeche fue impuesto pues es ajeno a la comunidad y llegó ilegítimamente.

"Llegó, según nosotros, ilegalmente y por eso lo estamos impugnando con varios amparos e insultó a la comunidad y no respeta ni nuestro trabajo ni nuestra capacidad de crítica y quiere deshacer los muchísimos proyectos, el gran esfuerzo que lleva haciendo el CIDE durante 47 años".

Explica que aunque es una universidad pequeña, es de gran calidad, lo que ha derivado en pronunciamientos en favor de su movimiento en América Latina, Europa y Estados Unidos, de personas que están preocupadas por lo que ocurre y las destituciones de funcionarios de alto nivel que defendían los proyectos y trabajo diario del CIDE.

"Y que es importantísimo para tener un país como el que tenemos, del CIDE vino por ejemplo el Sistema Nacional Anticorrupción, el CIDE está estudiando por ejemplo los vínculos del narcotráfico con los candidatos a puestos de elección popular (...)".

Acusa que para la designación del director no se tomaron en cuenta muchos de los estatutos generales del CIDE como el que solo existieron dos candidatos y ninguno es de la comunidad lo que nunca había ocurrido, además de que los estudiantes no fueron tomados en cuenta.

"Estamos buscando el diálogo en este momento, tenemos un pliego petitorio que hemos ido a entregar al Conacyt en repetidas ocasiones y no lo han recibido, no lo han firmado de recibido, estamos pidiendo una carta que nos asegure que no habrá represalias contra estudiantes y profesores".