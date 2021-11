Así se hicieron sentir las mujeres en el Día de Eliminación de la Violencia

En Veracruz no hay una política pública, ni estrategia por parte del Gobierno Estatal o Gobierno Federal para atender el tema de la violencia feminicida destacó Estela Casados González, integrante Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever) al recordar que, del 1 de enero al 31 de octubre de este año, 77 mujeres han sido víctimas de este delito en la entidad.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la investigadora universitaria lamenta que a los gobiernos de los diferentes ámbitos se les hace “demasiado dinero” el que se destina para atender el tema de las mujeres y que de manera histórica el recurso que se destina ha sido muy poco. “No se está atendiendo con un presupuesto ni siquiera medianamente importante el caso”, dice.

Entrevistada tras su participación en una manifestación frente a Palacio de Gobierno en Xalapa, Casados González recuerda que el pasado martes 23 de noviembre se cumplieron 5 años de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio y apunta que a cinco años de su emisión “las cifras siguen prácticamente igual”.

Destaca que, aunque este delito ha fluctuado a lo largo de estos años esto no ha sido de forma significativa y que, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública siempre ha colocado a Veracruz en los primeros lugares de feminicidios en el país. “Como sociedad civil, sí, deseamos manifestarnos y los haremos las veces que sean necesarias porque no se están tomando medidas”, asegura.

En ese sentido, detalla que, aunque en la presente administración estatal “hay un muy buen discurso” en materia de género, no hay concordancia con los hechos, ni hay un fortalecimiento a la estrategia que, a nivel local, se debe tener para atender la declaratoria y para salvaguardar la vida de las mujeres. Prueba de ello, apunta, es que el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) sigue con una encargada de despacho y opera así desde hace varios años.

La activista y artista plástica Wendy López se sumó a la exigencia social por justicia para las 77 mujeres que han sido víctimas de feminicidio de enero a octubre de este año. Con el performance denominado “Somos semillas y vamos a florecer”, la artista conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la plaza Lerdo de Xalapa.

De una bolsa negra, como referencia a la forma en que los cuerpos de muchas veracruzanas han sido encontrados, la artista fue sacando semillas que se esparcieron por toda la plaza pública formando un espiral. A las semillas de maíz, le sumó pétalos de rosas para finalmente llevar a cabo un conteo del 1 al 77, número que dejó formado al centro de la plaza.

“El conteo oficial son 77 mujeres que no deberían estar muertas, a las que no deberíamos estar recordando el día de hoy porque nunca debió haber existido el término feminicidio”, dijo.

Wendy López, recordó que a este conteo se suma el feminicidio de una mujer en el fraccionamiento El Tejar en Xalapa quien fuera asesinada por su pareja quien se suicidó después del crimen. “Desgraciadamente ayer hubo otro feminicidio y estamos a 30 años de que se registra el primero de estos, ya con nombre y apellido y todas las semillas regadas en la plaza simbolizan la cantidad de mujeres asesinadas y desaparecidas en estos 30 años”, apuntó.

Colectiva Brujas del Mar demandan más recurso para atender casos de violencia

Veracruz, Ver.- La Colectiva Brujas del Mar demanda que se destine más recurso por parte de los gobierno federal para la atención del tema de la violencia contra la mujer y adelanta que en breve enviaran un proyecto de reforma a la nueva legislatura que sería presentado por las diputados Anilú Ingram Vallines y Maribel Ramírez Topete.

En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la vocera de la colectiva Arussi Unda Garza afirma que aún hay muchos pendientes en esta materia, dado que siguen ocurriendo los feminicidios y que además el gobierno federal destina menos del 2 por ciento en programas contra la violencia.

“Queda mucho que reclamar en esta materia, estamos en segundo lugar nacional en cifras de feminicidio, primer lugar en desaparición forzada, de los desaparecidos en Veracruz la mayoría son mujeres y muchas de estas menores de edad, hay muchísimo en que trabajar, no se están viendo rutas, sigue la impunidad, no se está viendo recurso ni estrategia”, indica.

Por otra parte, señala que tras un primer acercamiento con integrantes de esta nueva legislatura, la colectiva Brujas del Mar podría entregar este lunes su primer proyecto de iniciativa que será presentado ante el pleno del Congreso a través de las legisladoras, Anilú Ingram Vallines y Maribel Ramírez Topete.

Hace referencia que hace unos días, la colectiva feminista tuvo una reunión con la diputada local, Anilú Ingram Vallines donde se abordó el tema de los feminicidios y con base al feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán se hizo una revisión al artículo donde se hace mención al encubrimiento por favorecimiento.

Explicó que este artículo podría llegar a entorpecer casos de feminicidio y lo que pretenden es que la ley deje de proteger a personas que quieran bloquear el acceso a la justicia.

“Se haría una reforma al artículo 345 del Código Penal del Estado que también está en el Código Penal Federal que es el artículo 400, el siguiente paso sería treparlo a la federal que es de encubrimiento por favorecimiento donde brinda de una red bastante amplia de apoyo, encubrimiento, incluso, bloqueo a las investigaciones sin ningún tipo de sanción, estamos viendo casos como el de Oaxaca con María Elena Ríos, vimos que a los familiares de su agresor, la intimidan, la acosan y ella no puede hacer mucho por este artículo, lo vimos lo vimos en el caso de Morelia en el feminicidio de Yesica que los amigos estuvieron involucrados en el tema de encubrir al feminicida, sabían que tenía el cuerpo de ella en la cajuela y ninguno de ellos estuvo en proceso aun cuando bloquearon la ley”, agrega.

Dicha iniciativa ya está siendo redactada por expertas en el tema y será enviado este lunes para su presentación.

Integrantes de la colectiva se reunieron este jueves en la plaza Dorada de la ciudad de Boca del Río donde realizaron una marcha sobre el bulevar costero.

Con antimonumenta visibilizan violencia machista y feminicida

Orizaba, Ver.- Con la intervención colectiva “Cruces por feminicidios”, activistas del Movimiento Marea Verde Altas Montañas reinstalaron la antimonumenta en el Parque Central (Apolinar Castillo), con el propósito de visibilizar la violencia machista y feminicida.

En el Día Internacional de la No violencia contra la mujer, Luz María Reyes Huerta, integrante de dicho movimiento, aseveró que hasta ahora son 22 los feminicidios en la región Córdoba-Orizaba-Zongolica, lo que refleja el nivel de violencia que hay en la zona. “La mayoría de ellos se dio a manos de quien decía amar a esas mujeres”, apuntó.

Atrás de esos feminicidios está, agregó, la idea de que como hombres pueden disponer de la vida de la mujer, esa, aseveró, es la máxima expresión de violencia, que va desde la patrimonial, psicológica, física, sexual, económica, laboral, entre otras.

Local No se solapa agresores de mujeres en Veracruz, asegura Gobernador

Señaló que hasta antes de las Alertas no había algo que las visibilizara, se sabía de su existencia, pero no había un estudio que diera la certeza; ahora “hay un estudio interdisciplinario que recoge el panorama y a partir de eso se emite la Alerta; si la alerta se decreta quiere decir que el problema es grave y, si a partir de ésta hay solo un 9% de cumplimiento, a seis años de que se emitiera, quiere decir que la omisión es mucho más grave porque están dando un diagnóstico y recomendaciones puntuales de lo que se tiene que hacer”; ante tan baja efectividad lo que se genera es violencia institucional por parte de los gobiernos en sus tres niveles.

Con la intervención colectiva y reinstalación de la antimonumenta buscan, además de visibilizar la violencia hacia la mujer, que los Ayuntamientos de esta región reconozcan que tienen una deuda histórica, incluido Orizaba, por lo que buscan un espacio digno, céntrico, de concentración que se convierta en un referente donde las feministas de toda la región puedan exigir que cese la violencia que azota a las mujeres en todo el estado y es país. Esa dijo será la principal exigencia para la autoridad municipal que entre en funciones a partir del 1 de enero del 2022.

Dijo que además de los diferentes tipos de violencia que afrontan las mujeres, la desaparición forzada es otro fenómeno que también la lastima sobremanera y por la que una tercera alerta está en proceso, en la que también deberá incluirse a este municipio.

“Esto refleja la lucha de las mujeres en contra de todas las violencias, la resistencia que hemos tenido históricamente en esta región durante muchos años que comenzó con Cihuatlahtolli y a la que nos hemos sumado nuevas generaciones”, aseveró.

Afirmó que en algunos municipios hay institutos de nombre, pero son muy pocos los que verdaderamente cumplen con su función, “todo eso tiene que visibilizarse, el problema no desaparece ocultando una antimonumenta, porque vamos a seguir gritándolo”, concluyó.

Con marcha y tendedero protestan contra casos de violencia hacia la mujer

Córdoba, Ver.- La colectiva Ko`olelm como cada año realizó una marcha por el día 25N donde se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, esta actividad partió del conocido Callejón del Arte ubicado en la calle 1.

Como cada marcha, las manifestantes en su mayoría jóvenes que oscilan entre los 16 a 25 años, marcharon por las avenidas 1 y 3 hasta la calle 9 de esta ciudad donde su objetivo es visibilizar la violencia que diariamente viven las mujeres y en este día denominado 25N, su fuerza fue más grande pues entre consignas y pancartas llegaron al callejón del arte donde colocaron un tendedero de denuncias dirigido a presuntos violadores.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “No seré libre mientras no existan mujeres que no lo son”, “juntas libres y sin miedo”, “que ganas de ser pared y que todo México se enoje y me agreden”, entre otras pancartas eran las que estas jóvenes portaron durante todo el camino como una forma de protesta, no obstante gritos a una sola voz como “mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres con el machismo y el terrorismo neoliberal”, “amiga, hermana, si te pega no te ama”, “alerta que camina, la lucha feminista por América Latina, que tiemblen los machistas que América latina sea toda feminista”.

Local Que no exista más una niña o mujer lastimada en el país: Sergio Gutiérrez

Entre otras de las consignas dichas por este grupo de mujeres fue respecto al esclarecimiento de los casos de violación y feminicidios que existen así como el castigo para aquellos violadores, no obstante el recorrido terminó en un diálogo que alteró a las manifestantes, pues la primera autoridad del municipio, Leticia López Landero salió por el balcón del Palacio Municipal, acción que molestó a las protestantes y la llamaron a un diálogo.

Aspectos como el color de piel, el tamaño y el poder adquisitivo fueron puestos en dicho entre la primera autoridad y las mujeres protestantes siendo este ámbito un aspecto que no compete a la conmemoración de la marcha.

“No es lo mismo la violencia en la cuerpa negra y lesbiana que una cuerpa heterosexual, blanca y con dinero, usted no ha sufrido la violencia que una mujer precarizada, no es indígena” dijo una de las manifestantes.

Dentro de los temas que tocaron las manifestantes fue presionar a la alcaldesa para que se resolvieran los problemas legales sobre el terreno al que algunas de las presentes llaman como su propiedad, siendo que este inmueble está bajo un litigio que nada compete con la intención de la marcha y la fecha del 25N.

Al finalizar la marcha López Landero lamentó que el reclamo de sus derechos se haya salido de contexto cuando se le hizo mención la intención del patio de la estrella, donde en esta administración no fue ese proceso, “no estoy de acuerdo en algo, no hay mujeres de primera, no hay mujeres de segunda, morenas, rubias, mujeres pobres o ricas, que vivan en la zona rural, para mí todas somos iguales y todas merecemos un respeto y ser valoradas”.

