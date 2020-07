Encierro en menores puede causar berrinches y éstos suicidio: psicólogo

Córdoba, Ver.- Lo que padres consideran berrinches, gritos o formas de llamar la atención en los menores de edad, pueden ser actos de ansiedad o estrés derivado de la pandemia, por tanto el no entendimiento y la falta de atención de los padres puede arrastrarlos a las adicciones o al suicidio, advirtió el doctor en psicología, Elías Herrera.

“Debemos de estar pendientes a las señales que nos dan los menores, es importante darnos el tiempo como adultos para darles las recomendaciones de cómo es la pandemia y la cultura de la protección para ellos y para su alrededor”, enfatizó.

Señaló que los niños encuentran figuras de autoridad muchas veces en sus tíos, abuelos o hermanos mayores y esto a su vez son figuras de aprendizaje, por lo tanto el niño aprende por repetición y ante ello es importante saber escucharlos y saber la información que nos darán.

Local ¿Vienes a estudiar a Xalapa? Este hotel te ofrece una residencia estudiantil

“A veces algún niño puede sufrir periodo de estrés o ansiedad y lo confundimos con berrinche, ya que quizá quieran llamar la atención”, dijo. Herrera abundó que la pandemia es la oportunidad para poder construir niños sanos y completos, darles la atención y saber sus necesidades, buscar la mejor forma de darles la información sobre lo que ocurre y que ésta a su vez sea digerible para su edad, puede hacer una diferencia en un futuro y en la manera de controlar las emociones y sentimientos.

Recomendó como importante prestar atención a lo que dicen, lo que leen en Internet o lo que llegan a ver en las noticias. “Si estamos al pendiente de lo que reciben de los contenidos que están adaptando a su vida, podemos estar más atentos; es fácil creer que por la edad no comprenden, no saben cómo digerir las emociones o no saben cómo encuadrar la información”.

En el caso de los jóvenes adolescentes que están en la edad del cambio hormonal, el doctor en psicología recomendó las mismas acciones, pues la situación de la drogadicción y las depresiones, así como el que piensan que la sociedad, su familia y amigos están en su contra y les puede causar problemas, incluso el suicidio; "recomiendo que los escuchen, que tengan paciencia y tratar de entender lo que dicen, lo que quieren y necesitan", dijo.