Eric, “el panadero del Congreso”, pide ayuda; necesita medicamento para quimioterapia

Eric Candanedo de 45 años, conocido como el "panadero del congreso" del Estado tiene cáncer renal que le hizo metástasis en el cerebro y requiere un medicamento para su quimioterapia con el que no cuentan en el Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Meza".

En el nosocomio les informaron que no cuentan con ese fármaco y que lo requieren para aplicárselo mañana, pero tiene un costo de 99 mil pesos y son dos ampolletas.

Su historia

El cáncer renal se lo detectaron hace un año, y aunque le hizo metástasis en los pulmones y todo iba mejorando, hace un mes, se lo detectaron también en el cerebro.

Eric es panadero y es su esposa quien lo vende afuera del Congreso Local y de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) desde hace cinco años.

Aunque sabe que viene una situación fuerte para él, dice que es su familia quien le da fuerzas para seguir y no rendirse.

“Procuro vivir esta enfermedad bien, no me deprimo, sé que vienen cosas fuertes, pero fuerza, fuerza, fuerza. Pido que me apoyen, necesito el medicamento y agradecería mucho que me apoyaran”.

Su esposa Idalia Iris Gómez explica que no es el único caso en que no se tiene el medicamento por lo que pidió ayuda al gobierno.

En el nosocomio les informaron que no cuentan con ese fármaco y que lo requieren para aplicárselo mañana / Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

"Por favor que hagan lo posible para que den el medicamento que dicen que hay y que realmente no lo hay. No nada más hablo por mi esposo sino por toda la gente que a veces por miedo o por algo no habla y que se quedan callados y ahí es donde se desencadenan muchas cosas que a lo mejor tenía el tiempo para recuperarse, pero no se actuó por la falta de medicamento".

Dijo que es una situación preocupante y alarmante porque acaba de terminar sus radioterapias después de un año que inició su tratamiento y automáticamente tenía que empezar ya con las quimioterapias, pero les informaron que no tienen el medicamento y que ellos les llamaban.

“Es algo que no se puede dejar así, que solo digan que no hay medicamento y que ellos nos hablan. Siento que lo toman muy a la ligera cuando es un tema delicado. De un día para otro nos lo están pidiendo. Nos dijeron que tenemos que ver cómo reacciona y tiene que ser lo más antes posible”.

Expuso que, aunque su esposo está animado y tiene fe en que van a salir de esta, requieren del apoyo de la autoridad porque la falta de medicamento ha afectado a muchas familias “porque hay muchas cosas descompuestas, el tomógrafo no sirve”.

Eric es panadero y es su esposa quien lo vende afuera del Congreso Local y de la CAEV desde hace cinco años | Foto: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

¿Cómo apoyarlo?

Quien desee apoyar a la familia de alguna manera, puede comunicarse al número 2285912045 que es el número de Iris. Pues la que requiere con urgencia será apenas la primera de 12 que contempla este tratamiento.

Al ser cuestionado sobre esta falta del fármaco en el CECAN, y la petición de la familia de Éric, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, le pidió acercarse a la Megafarmacia del Gobierno Federal.

“Lo atendemos y recuerden que la megafarmacia para eso está, hacemos un llamado ahí y se atiende”, dijo el mandatario estatal.