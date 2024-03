Retraso en trasplantes causa la muerte de infantes con cáncer: Madres

Veracruz, Ver.- Madres de menores con diagnóstico de cáncer alertan que los retrasos en los procesos de trasplante de médula ósea ha costado la vida de varios infantes debido a que el tiempo de espera se prolonga y su estado de salud se va deteriorando.

Luego de que una madre de familia denunció que el Instituto Nacional de Pediatría ha retrasado la operación para el trasplante de medula ósea para su hijo con diagnostico de leucemia mieloblástica, Cora de Jesús Rodríguez, integrante del colectivo de padres de menores internados en la Torre Pediátrica indicó que este no es el primer caso que se presenta.

Sin dar cifras, aseguro que estos atrasos ya han cobrado la vida de algunos menores pues el tiempo de espera se prolonga y los menores se van debilitando.

“Estos retrasos han cobrado varias vidas porque lamentablemente estamos en el proceso y no lo concluimos, invitamos a las mamás para que puedan darle el seguimiento, muchas mamás a veces tienen temor, pero no debe ser así porque es la salud y la vida de nuestros hijos, hoy una mamá tuvo el valor de decir las cosas como son y apoyamos porque no queremos que sea uno más que trasciende”, dijo.

Ocurre en instancias federales

Mencionó que el retraso se da en las instancias federales ya que cuando se ha tratado de un caso de esta naturaleza, las autoridades de la Torre Pediátrica dan puntual seguimiento para que el paciente cumpla con todos los requisitos, en cuanto a estudios.

Citó que estos atrasos se han presentado en hospitales como el infantil Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría y otras instancias donde se realiza trasplante de médula ósea.

Consideró que en caso de que estas clínicas estén saturadas, que envíen a los pacientes a otros hospitales especializados pero que no hagan esperar a los infantes porque ellos están luchando por una oportunidad.

“Si no se dan abasto, si sus listas son muy amplias y no tiene el suficiente espacio para darle la oportunidad a un niño con cáncer de poder continuar con sus tratamientos, que los envíen a otros lados a Monterrey, Sinaloa a donde hagan trasplantes”, insistió.

La vocera del grupo de padres de familia comentó que en las mesas de diálogo se ha puesto en la palestra la posibilidad de que en el Hospital de Pediatría se hagan estas operaciones ya que hay espacios disponibles dentro del edificio y se podría capacitar al personal o en su defecto que vinieran otros doctores a hacer estos procedimientos.