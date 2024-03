Padres demandan atención en el Instituto Nacional de Pediatría ante gravedad de su hijo

Veracruz, Ver.- Ante el riesgo de que el estado de salud de su hijo se complique, padres de familia de Yatzail demandan al Instituto Nacional de Pediatría la atención para el trasplante de médula ósea, ya que hasta hace unas semanas tenían todo listo y desaparecieron estudios que ya se habían entregado.

De acuerdo con Esperanza Martínez Camacho, madre de familia, desde hace dos años el menor tuvo una recaída, por lo que es urgente la operación ante el cáncer agresivo que padece.

Explicó que en julio del año pasado aceptaron a su hijo en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México para la realización del trasplante, por lo que se hicieron todos los trámites y estudios necesarios.

Afirmó que todos los estudios solicitados se hicieron en el Hospital de Pediatría de la ciudad de Veracruz e incluso hubo compatibilidad del padre con el menor, por lo que cumplieron con todo lo solicitado en menos de tres meses.

"Fuimos en enero y llevamos todo, nos pidieron estudios de nefrología, de sangre, la biopsia, espirado, la prueba de compatibilidad salió positiva de mi esposo, el será el donador, ya estaba todo y nos dijeron que nos llamarían para dar fecha", expuso.

Ante la incertidumbre de que el teléfono no sonaba, dijo que hace unas semanas regresaron al Instituto Nacional de Pediatría y se les informó que hacían falta papeles, lo cual les resultó extraño, pues los últimos estudios se entregaron el 30 de enero.

"Nunca nos llamaron, entonces yo me fui México, pregunté qué había pasado y me dijeron que no estaban todos los estudios del expediente de mi hijo y que no sabían que había pasado, que por eso no me habían marcado, yo dije, si no hubiera venido, no me entero y ya solo estaba esperando la fecha", dijo.

Aclaró que afortunadamente contaba con copias de todos los estudios y entregó los documentos que faltaban, sin embargo, advirtió que la vida de su hijo se encuentra en riesgo por esta burocracia.

Insistió en que cuentan con todos los estudios y el donador, por lo que es urgente que su hijo sea operado debido a leucemia mieloblástica que padece.

La desesperada madre de familia pidió la intervención del gobierno del estado para que se agilice la atención de su pequeño, pues al ser paciente recaído, tiene riesgo de se complique su situación.

En tanto, el colectivo de padres de familia de niños con diagnóstico de cáncer, señaló que este no es el primer caso que se presenta y que a consecuencia de situaciones como esta, muchos menores han agravado su estado de salud.