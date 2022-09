Escuela de Xalapa sufre inundaciones pero no tiene escrituras; ¿cómo recibirá apoyo?

Padres de familia del jardín de niños federal “Zenaida Ortiz González” ubicado en el circuito Porfirio Serrano Amador, colonia La Pedreguera, pidieron la intervención de las autoridades para atender la problemática de la inundación a la que se enfrentan constantemente.

Este lunes, apenas una semana después del inicio del ciclo escolar 2022-2023, la institución amaneció inundada y con una gran cantidad de lodo debido a que la corriente de la calle baja de manera directa a sus instalaciones. Por este motivo, las clases fueron suspendidas.

Debido a que ya se tiene el antecedente de inundación, el personal educativo con el que cuenta el plantel inició los trabajos de limpieza desde las 7:30 de la mañana. La institución tiene 35 años de antigüedad y pese a ello no cuenta con escrituras, lo que ha impedido que las autoridades realicen obra para mejorar las condiciones del inmueble.

“Nos dicen que no pueden realizar obras porque al no tener escrituras no se cuenta con la posibilidad de hacer mejoras, durante varios años se ha solicitado atención a las autoridades, pero la respuesta es la misma”, comentó uno de los padres de familia. La temporada de lluvias, según lo dado a conocer por los padres de familia, agrava el problema porque, además del lodo y el agua que escurre de la calle superior (porque la escuela se encuentra en desnivel), el área común utilizada para los actos cívicos y de educación física se inunda con aguas negras del río carneros con el cual colinda el inmueble.

Puntualizaron que lo que sí se logró fue la construcción de una barda de contención en la parte alta de la escuela, pero es insuficiente para poder detener el escurrimiento de agua y lodo que tienen entrada por la puerta principal y las escaleras de ingreso.

En la pared se tienen las marcas de todas las veces que se ha inundado la escuela; el personal se dedica a limpiar y lavar bien porque las aguas negras representan un riesgo para los niños

La institución cuenta con ocho grupos para los tres grados escolares y actualmente se cuenta con 80 alumnos, pero la matrícula completa es de 120 niños y niñas de entre tres y seis años. Ante la situación por la que atraviesan, los padres de familia piden la intervención de las autoridades educativas y gubernamentales.

Plantel cuenta con 80 alumnos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Destacan que para resolver la problemática se requiere la creación de un muro de contención en la zona que colinda con el río, con lo que se podrá evitar el ingreso de las aguas negras, sobre todo en la temporada de lluvias.

Mientras que para solucionar el escurrimiento de agua y lodo es necesaria la pavimentación del circuito Porfirio Serrano Amador, obra que fue prometida desde hace algunos meses sin que los trabajos hayan iniciado.

“Nosotros pedimos una solución a este problema, es injusto que los niños se queden sin clases por esta situación, el personal educativo es muy bueno. Consideramos urgente que las autoridades nos entreguen las escrituras de la escuela para que se puedan hacer obras que permitan erradicar esta problemática”, solicitaron.