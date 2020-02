Estar en lista de espera para recibir un órgano; más de mil veracruzanos necesitan uno

Xalapa, Ver.- El Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) señaló que el año pasado más de mil veracruzanos esperaban algún órgano.

Sara Parra cuenta con 26 años y es originaria del municipio de Tlapacoyan, desde hace dos años la diagnosticaron con riñones infantiles.

“Sí necesito un trasplante de un riñón”, aceptó, debido que viene hacerse la hemodiálisis tres días a la semana y este procedimiento dura tres horas.

En el cuello tiene un catéter que mediante unas mangueras que conectan a las máquinas empieza el procedimiento, por fuera está en mil 500 pesos una sesión.

Según que así vengo desde que nací (…) estuve como dos meses sin comer, me daba vómito, mucho sueño, no podía hacer nada, caminaba y me cansaba mucho

Su hermana se encargada de ella, debido a que mediante una unidad de traslados del DIF de Tlapacoyan llega a la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil en Xalapa.

La solicitud con folio 1200600000120 vía infomex, se pidió al Cenatra la información solamente de 2019 y cuántas personas son de Veracruz.

Al 31 de diciembre, el Cenatra contaba con un total de 23 mil 267 ciudadanos mexicanos en espera de los cuales mil 067 era originarios de Veracruz.

Hay 792 en espera de un riñón; 252 en espera de una córnea; 14 es espera de un hígado; 3 en espera de una donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) o células madres; 2 buscan un corazón; y una persona en espera de dos riñones.

En el primer semestre de 2019 había un total de 22 mil 311 a nivel nacional que estaban en espera de un trasplante, principalmente de riñón, córnea e hígado.

En ese mismo periodo en Veracruz 610 estaban a la espera de un riñón; y 37 de una córnea.

“Los trasplantes de órganos son la única opción de tratamiento para mejorar o salvar la vida de pacientes con insuficiencia orgánica terminal”, señaló su último boletín estadístico del Cenatra.

De enero a junio de 2019 había un registro 8 mil 803 de donantes voluntarios que hacían una donación expresa de órganos y tejidos para después de la muerte e iban 94 mil 418 personas acumuladas desde 2006.

La mayoría son de sexo masculino, entre 35 a 44 años, con 13 mil 792 y de 20 a 24 años con 12 mil 635; en cuanto al sexo femenino, de 10 mil 597, la mayoría son de 25 a 34 años.

En el mismo periodo de enero a junio de 2019 en Veracruz había un total de 4 mil 006 donantes voluntarios, que lo colocaba en cuarto lugar a nivel nacional.

La Secretaría de Salud explicó que es importante que los ciudadanos transmitan esta decisión de ser donadores a su familia, debido a que serán ellos quienes otorguen el consentimiento.

De enero a junio de 2019 en Veracruz había 13 establecimientos de salud autorizados para procuración, trasplantes y banco.

Los programas autorizados de trasplantes por órganos y tejidos en Veracruz son de córnea, hígado y riñón.

Donantes de órganos y tejidos con fines de trasplantes según institución de enero a junio de 2019 fueron 2 mil 184, de estos 958 son vivos y mil 226 son fallecidos la mayoría por paro cardio respiratorio a nivel nacional.

En Veracruz solo hubo de enero a junio de 2019 un total de 52 donantes, de los cuales vivos solo 34 y fallecidos 18, principalmente por un paro cardio respiratorio.

A nivel nacional de enero a junio de 2019, un total de 772 están relacionados tienen un vínculo consanguíneo; 15 de los trasplantes están relacionados por afinidad; y 3 están relacionados de forma civil; pero hubo 168 donantes que no tenían ningún tipo de relación.

La UMAE No 14 del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS, ubicada en Veracruz, es uno de los establecimientos con mayor actividad de trasplantes renal de donante fallecido de enero a junio de 2019.

De enero a junio de 2019 el tiempo de espera para recibir un trasplante varía del órgano y del tipo de sangre que necesites, de un riñón de una persona fallecida de 31.7 meses; de un hígado de un persona fallecida de 6.3 meses; de un corazón de 2.1 meses; y de córnea de 9.5 meses.