Este es el argumento de una mujer del grupo "antivacunas"

Veracruz, Ver.- A pesar de estar dentro del sector vulnerable al Covid-19 por su diabetes, Alide Raquel no cree en este virus y no piensa vacunarse tras señalar que todo se trata de un invento para manipular a la sociedad.

A sus 46 años Ali como la llaman sus amigos, pertenece al grupo de los llamados “antivacunas” que basados en experiencias con gente de México y otros países, a su parecer, se ha exagerado con respecto a la información sobre el virus SARS CoV2 además de que asegura que las muertes que han ocurrido han sido por otros problemas que no tienen que ver con el virus.

“De acuerdo a experiencias con amigos de otros países, se nos hizo muy raro que un virus tan letal se podía combatir con el lavado de manos y desinfectando todo con una toallita, además que hubo personas que llevaron a sus familiares a chequeos médicos y los retuvieron en los hospitales y después de media hora les informaron que había muerto de Coronavirus. Hay muchas cosas que se están ocultando, el gobierno no dice la verdad, las cifras por el Coronavirus han aumentando al máximo porque ya no hay enfermedades estacionales todo ya es Covid, si presentan alguna enfermedad leve ya de inmediato te quieren sedarte, intubarte y no se molestan en analizar”, argumentó

En su opinión, las vacunas solo son experimentales y en la gran mayoría están provocando reacciones desde trombosis, problemas neurológicos, alergias y hasta la muerte.

En ese sentido puso en claro que no se vacunará y que seguirá cuidándose a base de la medicina natural.

“Hay muchas consecuencias por la vacunación y eso no se dice, las vacunas te provocan coagulaciones, problemas en el corazón y otras circunstancias, para mi las vacunas son experimentales y no están protegiendo a la población de nada, hay gente que con todo y las vacunas se está muriendo y algunos que se vacunan se contagian, yo estoy en contra de la vacuna, respeto a la gente que se va a vacunar y piense que está protegido, ojalá que su cuerpo lo resista, la mayoría de la gente es sana y fuerte pero eso no previene el contagio”, insistió.

Consideró injusto que los patrones estén exigiendo que sus trabajadores estén vacunados cuando no es una obligación mucho menos con vacunas experimentales además de que se pida la vacuna para viajar.

Afirmó que en todo lo que va de la pandemia ha llevado su vida de manera normal y no usa cubrebocas a menos que en algún establecimiento se lo pidan y para no tener problemas.

“Comúnmente ando en la calle bien y si entro a un lugar donde requieren obligatoriamente el cubrebocas me lo pongo para evitarme problemas, pero si me parece que no esta bien que quieran obligar a la gente y hasta multarla como mucha gente está pidiendo, no es un delito”, aseveró.