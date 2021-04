Estudiantes antorchistas piden vacunas antes de regresar a clases presenciales

Estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fener) se manifestaron en el centro de Xalapa para exigir un plan de vacunación para estudiantes de todos los niveles educativos, esto antes del regreso presencial a clases.

A nombre de la organización, adherida a Antorcha Campesina, Samuel Díaz Rosas reconoció que aunque la aplicación de la vacuna contra Covid-19 pudiera no estar indicada para menores de 16 años, es necesario ir de implemente un plan para regresar de manera segura.

Local UV regresará a clases hasta agosto, no en 15 días: Fesapauv

Sin precisar el número de estudiantes que integran la agrupación, Díaz Rosas confirmó que los estudiantes antorchistas no regresarán a clases en mayo próximo. "Es apremiante que se busque una alternativa segura, no solo regresar por regresar", dijo.

Entrevistado en plaza Lerdo señaló que aunque se ha anunciado que en la entidad se aplicarán todos los protocolos sanitarios necesarios y que el regreso se llevará a cabo de manera escalonada para prevenir aglomeraciones, en la entidad hay cientos de escuelas que no cuentan con aulas, bancas e instalaciones adecuadas. "Nosotros no regresamos, no regresamos a clases hasta que no nos vacunen", concluyó.