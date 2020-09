Exalcalde y exsíndica de Actopan con posibilidades de regresar al cargo

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundado el recurso de reclamación hecho por la Fiscalía General del Estado con el que se pretendía la revocación definitiva del exalcalde y la exsíndica de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Jazmín Palmeros Barradas.

Los ministros de dicha Sala decidieron declarar infundado el recurso de reclamación 74/2020, acto con el que se mantiene abierta la posibilidad de que ambos exservidores públicos sean reinstalados en su cargo.

Ante dicha resolución, la controversia constitucional 17/2020 que fue presentada por ambos funcionarios, tras haber sido destituidos del cargo por el Congreso local el pasado 4 de marzo, permanece abierta, pues los ministros ordenaron no ejecutar la revocación hasta pronunciarse de fondo y resolver el expediente.

En junio pasado la Suprema Corte ordenó la suspensión temporal del proceso iniciado por las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para retirar a dichos funcionarios.

Ello, al resolver el Incidente de Suspensión de mencionada controversia constitucional, con la cual la ministra Ana Margarita Ríos Farjat determinó que, si bien se puede continuar con el trámite del procedimiento de suspensión y revocación de mandato número SRM-LXV-SG-01-2020, la resolución que llegase a dictarse no se ejecute en tanto el máximo tribunal nacional no se pronuncie sobre el caso.

La Fiscalía presentó el recurso en contra de dicha controversia constitucional, a fin de que la suspensión concedida al exalcalde y la exsíndica no fuera ejecutada por el Congreso local.

Lo anterior, debido a que tras la revocación de mandato José Paulino Domínguez Sánchez fue considerado prófugo de la justicia, mientras que Jazmín Palmeros Barradas fue detenida y vinculada a proceso por presunta corrupción durante su período en el cargo de Síndica.

Ante dicha situación, el Congreso local tendría que llamar al alcalde suplente Alfredo López Carreto, ya que este interpuso un recurso con la finalidad de tomar protesta en el cargo; generándose el expediente TEV-JDC-30/2020.

López Carreto pidió la revisión de su caso ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mismo que el pasado 17 de julio se resolvió a su favor, otorgándose un plazo de diez días hábiles al Congreso local para que atendiera la sentencia.

En la resolución del Tribunal se ordenó restituir en su cargo al presidente municipal propietario o al suplente, José Alfredo López Carreto.

Además, quedó sin efecto la sesión de Cabildo en la que se nombró como alcalde interino a Eduardo Carranza Barradas. El plazo para restituir al alcalde venció el pasado 3 de agosto

No obstante, este hecho no fue ejecutado porque la Fiscalía logró que López Carreto fuera vinculado a proceso por supuestas amenazas en contra del periodista Celestino Ruiz, quien fue asesinado en agosto de 2019, aunque al no estar sentenciado y seguir su proceso en libertad, podría asumir las funciones de presidente suplente.

A la fecha, Eduardo Carranza Barradas, es quien se encuentra al frente de la administración municipal de Actopan y desde el Congreso local se está a la espera de que la controversia constitucional se resuelva de forma definitiva para actuar al respecto.