Exdirector de Obras Públicas de Sayula denuncia que cambiaron chapa de su oficina

Este viernes Juan Diego Salomón Domínguez, quien fungía como director de Obras Públicas del ayuntamiento de Sayula de Alemán denunció públicamente que sin aviso y sin permitirle sacar sus pertenencias la chapa de la oficina que ocupaba fue cambiada.

Esta es la segunda renuncia que se registra en un mes, ya que en mayo pasado María de los Ángeles García Salomón, secretaria del ayuntamiento, decidió dejar el cargo en el que también fue nombrada por la alcaldesa.

¿Por qué hubo renuncias en Sayula de Alemán?

En ese entonces, la exsecretaria indicó que decidió dejar su cargo, debido a que se percató de “malos manejos en la administración”. Ambos exservidores públicos eran del equipo de la alcaldesa, quien los nombró luego de que el despido de varias personas a quienes se les acusaba de presuntamente no permitirle realizar sus actividades en la administración municipal; sin embargo, los dos extrabajadores manifestaron estar en desacuerdo con las decisiones y acciones de la edil.

De manera pública, Juan Diego Salomón Domínguez dio a conocer que sí tenía la intención de renunciar al cargo, ya que no está de acuerdo con las acciones que realiza la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, quien le otorgó el cargo hace algunos meses, no se le permitió llevar a cabo el proceso de entrega-recepción.

Indicó que tanto él como a las personas que trabajan en dicha área no pudieron ingresar a la oficina, por lo que, dijo, teme que los documentos que tenía en su poder hayan sido extraídos o modificados.

Ante ello, se deslindó por completo de las acciones que se realicen en mencionada área, así como de las responsabilidades que pudieran fincarse en su contra.

“Cambiaron la chapa y no pudimos entrar a trabajar a la oficina, nos dicen que hicieron un acta circunstanciada, pero yo no la conozco, no he firmado mi renuncia, no he entregado ningún documento en el que diga que es mi renuncia y tampoco se me permitió hacer el proceso de entrega-recepción que se debe llevar a cabo conforme a derecho”, dijo.

Comentó que su interés por renunciar al cargo se debe a que presuntamente se le pidió realizar acciones fuera de la ley.

“Se buscaba hacer actos fuera de la legalidad con los que no estoy de acuerdo, por eso buscaba renunciar al cargo, pero hicieron este cambio aquí, sin decirme nada y sin darme la oportunidad de dejar todo en orden y como está establecido en la ley”, expuso.

Además, afirmó que no ha tenido acercamiento con la alcaldesa para poder aclarar la situación que se registró tanto con él como con los demás trabajadores que no tienen conocimiento de lo que sucederá con ellos.