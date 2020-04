Exfuncionario: me detuvieron porque detecté corrupción en Espacios

XALAPA, Ver.- El ex jefe de Departamento de Acuerdos y Seguimiento del Instituto de Espacios Educativos, Erik “N”, dijo que su detención por la supuesta posesión de droga obedeció a que descubrió presuntos actos de corrupción en la asignación de obras en esta dependencia.

En conferencia de prensa señaló que tiene las pruebas mismas que presentará en su momento, que le permiten saber que es “la piedra en el zapato” pues refirió que tiene 20 años como “luchador social”.

Agregó que su detención del pasado 13 de abril fue orquestada presuntamente por Roberto García titular de Espacios Educativos luego de que le solicitó información sobre la asignación de obras.

Tengo un oficio en el que le pido que me informe sobre el estado que guardan las obras porque yo detectaba algo raro; Roberto Ixtla se reunía con el director junto con Iván Villanueva, que manejan un consorcio de obras y pedía pruebas pero me negaban la información, cosa rara que yo veía y dije que no sería partícipe. Es un prueba rotunda de que hay hechos de corrupción, yo no soy amigo de Zenyazen Escobar, yo no sé si esto es orden de él, desconozco

Explicó que el día de su detención fue llamado por Roberto García para que se presentara en la Secretaría de Educación de Veracruz, pero al salir de Espacios Educativos ya lo esperaban policías quienes, dijo, le “sembraron” droga.