Exigen dar con culpables en caso Ernestina Ascencio

La Fiscalía General del Estado de Veracruz reabrirá el expediente por la muerte de la señora Ernestina Ascencio, indígena de la sierra de Zongolica que fue presuntamente violada por elementos del Ejército Mexicano el 25 de febrero del 2007, informó el Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas Rodríguez.

En la conferencia mañanera del presidente de la República desde Palacio Nacional, el funcionario federal detalló que se llegó a un acuerdo con la FGE, luego de la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Hemos decidido que el informe que se presentará el próximo 3 de enero a la CIDH establecerá que la Fiscalía General del Estado abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas”, dijo.

Alejandro Encinas detalló que la Secretaría de Gobernación coordinará los trabajos ante la CIDH, para encontrar una solución a la denuncia de sus familiares por violencia en contra de mujer y ejecución extrajudicial en el caso Ernestina.

El caso de la señora Ernestina Ascencio se convirtió en uno de los más polémicos del Gobierno de Felipe Calderón, pues en tres meses de ser presuntamente violada fue cerrado y la versión oficial apuntó a una muerte por enfermedad.

En ese sentido, Encinas Martínez indicó que es “inaceptable” la postura oficial del gobierno de Felipe Calderón, sobre la muerte de la señora de 73 años a causa de una gastritis crónica y no por las lesiones causadas por el abuso sexual de los tres soldados.

El subsecretario indicó que esta postura, sostenida durante la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humana de esta semana “no representa la posición del Estado Mexicano”.

QUE FISCALÍA DÉ CON CULPABLES

Ante la falta de postura oficial de la Fiscalía General del Estado, que encabeza Verónica Hernández Giadans, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, solicitó a la fiscal que se proceda a dar con los culpables de ese crimen.

La vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, dijo en entrevista vía telefónica que el que se reabra el expediente de Ernestina Ascencio es un caso de justicia social, así como un avance en materia de derechos humanos.

Si bien el fiscal coordinador especializado de Veracruz defendió la primera línea de investigación del gobierno mexicano donde se había negado la muerte de la mujer veracruzana nahua de 73 años y su violación, al reaperturarse el expediente “nosotros como Comisión, yo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, solicitaremos a la Fiscalía General del Estado que se proceda a dar con los culpables y se proceda a la reparación de los daños de las víctimas, que en este caso ya son víctimas indirectas de delito.

FISCALÍA DE VERACRUZ NO ES APTA PARA EL CASO: COLECTIVO

Por su parte las organizaciones peticionarias en el caso ante la CIDH dijeron en comunicado de prensa que reconocen la importancia de la reconsideración del Estado mexicano en torno al caso de Ernestina Ascencio, pero no en los términos en que lo ha hecho, porque la Fiscalía General de Veracruz ha demostrado encontrarse descalificada para reabrir la investigación entre otras razones, porque es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante la CIDH y porque no garantizó una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva.

“Durante la audiencia del pasado 4 de diciembre ante la propia CIDH, presentamos los aspectos que debe incluir una solución adecuada de este caso, a fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, tanto para la señora Ernestina Ascencio, como para las mujeres indígenas de México” indican.

Y agregan: “Es por eso que damos la bienvenida al anuncio realizado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en el sentido de que la postura adoptada en la mencionada audiencia no representa la posición del Estado mexicano, sin dejar de manifestar preocupación porque durante ésta se haya presentado una postura a nombre del Estado sin que fuera tal, lo cual constituye una falta grave ante la CIDH y ante las peticionarias”. Por lo que solicitan una aclaración sobre lo ocurrido y de ser el caso, se apliquen las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan. La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, AC, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, AC y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, AC, exigen que se realice una investigación independiente con cargo al Estado, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, que identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes, además de garantizar que no se generen nuevas afectaciones a su familia y a su comunidad.

Se solicitó conocer la postura oficial tanto a la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y, del titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, pero mediante responsables de Comunicación Social se informó que por ahora no habría respuesta en relación con caso Ernestina Ascencio.

"QUE SE JUZGUE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO"

CÓRDOBA, Ver.- El caso de Ernestina Ascencio debe ser juzgado con perspectiva de género, ejercer justicia contra los responsables y realizar una debida investigación, afirmó Juana María Toriz Javier, integrante de la Colectiva Mulatas Feministas de Córdoba.

Sobre la declaración de que el caso de Ernestina será reabierto, la integrante de la Colectiva dijo que es parte importante cumplir con lo prometido, pues el caso es una deuda histórica que se tiene con los familiares de Ernestina así como todas las mujeres y personas que supieron del caso ya que fue una situación muy sonada en el país.

Fue un crimen sin precedentes y lo que hicieron los soldados al abusar de ella, esto es algo y que bueno que el presidente lo reabra, pues no solamente es que se abra sino que se haga justicia, no hay reparación del daño pues no volveremos a ver a Ernestina Ascencio, pero ya es un avance.

Señaló que el peso de la ley debe de caer en los responsables y que la importancia de abrir este caso es que en este sentido sea investigado y juzgado con perspectiva de género. Ademari Montesinos, fundadora del Círculo Rosas Azules en Córdoba, dijo que es importante crear grupos de ayuda para las mujeres indígenas pues en esas zonas donde puede concentrarse cifras más fuertes que no se dan a conocer por las estadísticas oficiales.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba