Extrabajadores siguen en plantón en defensa de sus derechos laborales

MANLIO FABIO ALTAMIRANO, Ver.- Extrabajadores de la empresa “Horizon Auto Logistic” cumplieron 24 horas de plantón a las afueras de las instalaciones en protesta por el despido injustificado a más de 30 personas.

De acuerdo con el vocero del grupo, Iván Flores el plantón es pacífico porque no se afectan las vías de comunicación, sino simplemente demandan que los liquiden conforme a la ley ya que estuvieron trabajando por más de tres años sin descanso, ni vacaciones, ni despensa, ni seguridad social y fueron despedido injustamente.

El grupo de trabajadores pasó la noche a las afueras del patio de maniobras, ubicado sobre la carretera Veracruz-Soledad de Doblado a la altura de la localidad de Mata Loma perteneciente al municipio de Manlio Fabio Altamirano y advierten que no se moverán del lugar en tanto no se atiendan sus peticiones.

De aquí no vamos a movernos, estamos decididos a luchar por nuestros derechos laborales, estuvimos trabajando aquí, cumpliendo con todo lo que se nos pidió, no teníamos descanso, no hubo vacaciones no teníamos nada y cuando solicitamos seguro social y empezamos a pedir prestaciones la empresa mejor prefirió corrernos, nos obligaban a firmar la renuncia a cambio de darnos nuestro salario

La empresa se instaló en la localidad de Mata Loma desde hace más de siete años y en los últimos tres años contrató a una outsourcing para que se hiciera cargo de la actividad y producción, lo que vino a afectar a los trabajadores.

Ellos se quieren deslindar pero queremos al gerente de la empresa como tal, no de la subcontratada, queremos llegar a un arreglo, que nos devuelvan nuestros trabajos y trabajar con base a las leyes laborales o que nos liquiden como debe de ser

