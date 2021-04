Falta desarrollo económico para frenar delincuencia: Américo

Xalapa, Ver.- El candidato de la Alianza "Va por México" a la Diputación Federal por el Distrito de Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez, consideró que, además de combatir la delincuencia, es necesario atacar la raíz de la inseguridad, la cual tiene que ver con la falta de desarrollo económico y la falta de oportunidades.

Recordó que gran parte del tema de seguridad tiene que ver con las oportunidades laborales, porque cuando la gente no tiene trabajo y la economía está en picada, los índices de inseguridad suben a consecuencia de esto; "entonces, para atacar el tema de la inseguridad tenemos que revisar muy bien cómo le está yendo al país en el tema económico”.

“Hoy en México los jóvenes están recibiendo un apoyo, pero al cumplir cierta edad dejan de recibirlo y ya no son objeto de programas asistencialistas; quien quiere emprender ya no encuentra un instituto en el cual acceder a un crédito blanco; el que se queda sin empleo tampoco tiene oportunidades para ocuparse, y las micro, pequeñas y medianas empresas que están a punto de quebrar no encuentran un respiro en los gobiernos, por lo que es muy difícil para la gente salir adelante”, explicó el candidato a diputado federal por el Distrito 10.

Expresó su preocupación porque, desde que hay mediciones, nunca se habían perdido tantas fuentes de empleo. “Mucha gente dice, claro por la pandemia, pero la verdad es que estos récords en los índices de desempleo iniciaron en 2019, cuando no había pandemia, pero sí había políticas públicas que ahogaban a la iniciativa privada y que hicieron que se provocara un éxodo de capital en la inversión nacional y extranjera”, especificó.

Por ello, expresó su compromiso de trabajar como diputado federal de una forma muy responsable para generar un marco legal que permita enfrentar de mejor manera este tipo de circunstancias, respaldando a la iniciativa privada, donde están los verdaderos generadores de empleo y riqueza del país.

Asimismo, Américo Zúñiga estimó que para combatir la inseguridad se debe fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, ya que ha faltado que se determine claramente cuáles son las atribuciones de la Policía Municipal, las de la Policía Estatal y las de la Policía Federal o la hoy llamada Guardia Nacional, para que los ciudadanos sepan a quién acudir.

Es decir, si hay un tema de secuestro o narcotráfico, quizá no es la Policía de Proximidad la que va a atender esto de mejor manera, tal vez tenga que ver con los cuerpos de seguridad nacional, y los ciudadanos tienen el derecho a conocer qué atribuciones tiene cada quien, y esto se puede poner en las leyes de forma muy clara y nítida, afirmó.