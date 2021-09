Familia de Karla Guadalupe pide justicia porque su agresor Ernesto “N” la tenia amenazada

Veracruz, Ver.- Karla Guadalupe Trujillo Pulido joven agredida a martillazos por su exnovio, vivía bajó la amenaza de Ernesto “N” quien hace tres años ya la había golpeado en la cabeza, provocándole lesiones en el cráneo.

Corey Pulido, madre de la joven originaria de Cosamaloapan, internada en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en calidad de muy grave, indicó que Ernesto “N” había sido novio de su hija cuando realizó sus estudios universitarios.

Relató que la joven quien en ese tiempo era estudiante ocultó la relación con Ernesto “N” y la familia se enteró de la peor manera, cuando fue golpeada y trasladada al Hospital.

“Me enteré hasta que llegue aquí mismo al Regional que tenía una relación, el le provocó una lesión de cráneo, fisura, fue algo leve, cuando ella salió del hospital me lo platico, me dijo que desde la carrera era su novio, me dijo que le robaba el dinero, sus pertenencias, la amenazaba con matarme a mí y a su hermano, vivía aterrada, pero logro recuperarse y se fue a Cancún a trabajar. Por la pandemia regresó, estuvo un año en casa hasta que se le dio la oportunidad de trabajar y regresar a Veracruz, estaba ilusionada hasta que la encontró porque ya había una denuncia de cuando la golpeo por primera vez”, dijo.

Mencionó que, aunque su hija se alejó de su exnovio por mucho tiempo por pandemia regresó a Veracruz sin imaginar que su agresor volvería a atacarla.

Comentó que horas antes del ataque, ambos padres lograron comunicarse con la joven quien ya tenía tres meses trabajando en Veracruz y a diario hablaban por videollamadas con la familia para contarles cómo estaba y en ningún momento habló acerca de Ernesto “N”.

“Me da mucha tristeza y coraje porque cuando los vecinos salieron a ver qué estaba pasando, el salió riéndose mientras mi hija gritaba de dolor, y el muy cínicamente dijo que estaba matando un ratón y que a Karla le daba miedo, se burló de mi hija, mi hija no es ningún ratón, pido justicia porque quiso acabar con la vida de mi hija, quiso apagar su luz, hace tres años no lo pedí, levanté el acta y lo deje ir, lo deje en manos de Dios, pero el volvió, espero pasivamente el tiempo necesario, porque él dice que tiene pacto con el diablo, con gente mala, Karla está debatiéndose entre la vida”, dijo,

La desesperada madre pidió a las autoridades que no quede impune la agresión cometida contra su hija y que se de con el paradero de Ernesto “N” quien ha cometido muchos delitos en el municipio de Cosamaloapan y es el responsable de su hija se debata entre la vida y la muerte.