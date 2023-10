UV debe salarios a más de 200 docentes, confirma Fesapauv

La Universidad Veracruzana no ha cubierto el pago de más de 200 docentes de los diferentes campus que se tienen en la entidad, señaló Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv).

Al apoyar la decisión de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el Campus Mocambo, quienes realizaron un paro de brazos caídos por una hora como medida de presión para que se cumplan con los pagos pendientes, el representante sindical confirmó que la falta de pagos prevalece en todas las regiones de la entidad.

¿En qué ciudades hay adeudos?

“Ahora que estuve en la región de Poza Rica y Tuxpan también hay casos de maestros a los que no les han pagado, en Orizaba me reportan que hay más de cien casos, en Veracruz en otras escuelas suman también cien casos, en Coatzacoalcos también hay esta falta de pagos", dijo.

Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Fesapauv | Foto: René Corrales

Consideró que la situación es consecuencia de la incapacidad que se tiene para resolver el problema, además de que existe una falla en el proceso administrativo, pero descartó que se trate de falta de recursos en la máxima casa de estudios.

“No creo (que falte dinero), lo que creo que está pasando son fallas de carácter administrativo”, manifestó.

Levet Gorozpe respaldó a la delegada sindical del Fesapuv, María del Rocío Ojeda Callado, quien organizó el paro de brazos caídos con los docentes de la Facultad de Mocambo.

“Ella tiene toda la razón, está defendiendo a su gremio, que son maestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación a los que no les han pagado, a once maestros no les han pagado y a uno de ellos, que es maestro de tiempo completo, me parece completamente injusto que no les paguen, estoy de acuerdo con lo que está haciendo la maestra”, comentó.

Refirió que la docente fue consiente en su actuar, dado que tenía la presión de sus compañeros y decidió actuar al respecto.

“Paró una hora, nada más, dándole el plazo a la Universidad para que se revisara el sistema administrativo, el cual es una completa falla porque no están cumpliendo”, expuso.

Al respecto, adelantó que el lunes próximo se llevará a cabo una asamblea en la que se establecerá los actos a realizar en caso de que no se cumpla la promesa que hizo la Universidad de cubrir los pagos a más tardar el miércoles 18 de octubre.

“Si no les pagan antes del día miércoles de la semana que entra, se va a volver a estallar otro paro. Habrá una asamblea el lunes y ahí se va a acordar el tipo de acciones que se determinarán, no podemos adelantar si el paro será indefinido o no, yo tengo que ser respetuoso de la decisión que tomen los compañeros”, comentó.