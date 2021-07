Gobernador presenta Escuela de Apicultura, la primera de su tipo en Xalapa

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, inauguró el primer Diplomado de la Escuela de Apicultura en Veracruz, primera de su tipo en Xalapa y proyecto con el que se busca impulsar la economía local y regional.

Al dar su mensaje, indicó que el proyecto surgió con la necesidad de rescatar la apicultura en la capital veracruzana y fue impulsado por el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.

“Cuando uno piensa en la apicultura lo ve en las zonas rurales, pero la intención fue que desde Xalapa creciera una escuela en donde se formaran personas con conocimiento avanzados, se compartieran experiencias y hubiera una profesionalización”, expuso.

Manifestó que se planteó que el proyecto fuera en el parque Natura y de inmediato, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), se buscó el lugar y se llevaron a cabo los trabajos para la instalación de la escuela.

“Agradezco a todos los que se involucraron porque no fue labor de una persona, de un Cabildo o de una dependencia, se involucraron escuelas y muchas personas porque todos sabemos de la importancia del medio ambiente y, por lo mismo, de los factores que ayudan a conservarlo”, expresó.

Refirió que la sociedad debe entender que se tienen productos naturales a la mano que pueden cerrar un ciclo importante, a través de la producción artesanal y el consumo de los alimentos o bienes que se requieren para mejorar la vida diaria.

Puntualizó que se prevé que con esta actividad productiva se generen ingresos para muchas personas de la capital veracruzana y municipios cercanos.

“Muchas gracias a todos los que le apuestan a la apicultura, van a tener la mano de este gobierno municipal y estatal, sin duda nosotros dependemos también del gobierno federal, los recursos no nos llegan tan sencillamente, tenemos un Presidente aliado de estas transformaciones que estamos realizando, que siempre nos empuja a buscar alternativas”, comentó.

Destacó que la miel es un producto que ayuda a la alimentación nutritiva, “yo lo tengo de experiencia propia, por dar un ejemplo, en estos días que hemos padecido enfermedades broncorespiratorias he tenido un remedio casero muy importante, por eso en casa de todos ustedes no falta la miel”.

“Ahora que tenemos el temor de que estas enfermedades broncorespiratorias que puedan ser uno de los síntomas de Covid me preparaba un ‘menjurje’ que incluía miel, ajo y limón, mezclado, empezaba a tratarme, no quería vitaminarme o recurrir a las farmacias porque eran pequeñas molestias, pero previendo que no fuera a empeorar me resultaba un medicamento muy oportuno, de esa manera fui sobrellevando las molestias de la garganta y por fortuna no he sido contagiado”, comentó.

Sin embargo, recordó que cualquier síntoma que se pudiera considerar de importancia debe ser revisado por un especialista.

“No quisiera dar la idea de que con un remedio casero pudiéramos atender el Covid, hay que estar muy atentos con los síntomas, pero tampoco debemos caer en la automedicación nada más por una pequeña molestia, a veces tenemos remedios caseros muy buenos que podrían surtir un efecto para sentirse mejor, en esos está la miel”, agregó.