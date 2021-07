Sin aplicar medidas sanitarias, antorchistas se manifiestan en CMAS

Xalapa, Ver.-La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) dio a conocer que, sin respetar las medidas sanitarias, integrantes de la organización Antorcha Campesina se manifiestan en las instalaciones del organismo para demandar contrato en predios que no han sido definidos como regulares.

El organismo municipal consideró como irresponsable el actuar de los líderes y colonos, ya que a pesar de que Xalapa se encuentra en semáforo rojo decidieron aglomerarse e incumplir con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.

A través de sus redes sociales oficiales recordó que como organismo no determina ni otorga el aval sobre la irregularidad o no de los predios, ya que dicha acción no se encuentra entre sus funciones.

“CMAS tampoco expide contratos sin que las autoridades correspondientes lo avalen primero y cumplan todos los requisitos, como todos nuestros usuarios”, expuso el organismo.

Aseguró que representantes de CMAS brindaron atención a los manifestantes a quienes se les solicitó que ingresarán tres representantes, a fin de aplicar las medidas sanitarias correspondientes y con el objetivo de que expusieran sus peticiones para resolver confíeme a la competencia del organismo.

Sin embargo, hubo una negativa de parte de los solicitantes, quienes, señalaron, continuarán con la manifestación.

Además, de que el representante de la organización, Javier Vicencio, presuntamente advirtió sobre el cierre de las oficinas centrales, ubicadas en la avenida Miguel Alemán de esta capital veracruzana.

Sin aplicar medidas sanitarias, integrantes de Antorcha Campesina se manifiestan en CMAS / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Cabe destacar que se atienden peticiones en la parte exterior con funcionariado del Organismo Operador y se mantiene vigilancia a distancia de la Policía Estatal y la Fuerza Civil ante esta violación de las disposiciones oficiales y las medidas preventivas por riesgo sanitario, así como por la amenaza expresa del de cerrar accesos a oficinas centrales y mantener la manifestación”, agregó el organismo.