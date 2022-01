Gómez Cazarín y Zenyazen Escobar reiteran su amistad y compromiso por lograr transformación de Veracruz

Veracruz, Ver.- A pesar de los rumores de una posible fractura en su relación laboral y de amistad, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín y el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García destacan el trabajo en conjunto con proyectos para lograr la transformación del estado.

A través de sus redes sociales, Gómez Cazarín pone en claro que Zenyazen Escobar es su compañero de lucha además de que lo llama “compadre”.

“Zenyazen, compañero de lucha, amigo combativo de mil batallas, compadre: a lo mejor muchos no entienden que nuestra lucha no es por buscar puestos. Tampoco saben que llevamos juntos en esta transformación desde hace años”.

Afirma que no tiene miedo de las amenazas y calumnias y mucho menos de perder lo que ahora ostenta pues el puesto es prestado y que continuará haciendo lo que más le gusta en busca de su felicidad y la de otras personas.

“¿Miedo a dejar lo que tengo? (si el puesto es prestado) No. No tengo miedo. No voy a tener miedo. Nunca voy a tener miedo de hacer lo que me gusta hacer, porque no le quito nada a nadie. Yo solo busco ser feliz y ayudar, en el camino, a que otra gente sea feliz. A lo que hay que tenerle miedo es a desaprovechar la vida que Dios nos dio”, es el mensaje que posteo en sus redes sociales acompañado con una fotografía con el titular de la SEV.

En tanto que Zenyazen Escobar también utilizó sus plataformas donde respalda el trabajo de Juan Javier Gómez Cazarín y el trabajo realizado en el Congreso del Estado.

“Le envío un saludo a mi amigo, el diputado local, coordinador del grupo legislativo de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, guerrero, luchador social y firme morenista de convicción que ha hecho un gran trabajo político al frente del H. Congreso del Estado de Veracruz”, es lo escrito por el funcionario estatal.