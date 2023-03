Exgobernador sigue en la cárcel y a empresas aún no les pagan sus servicios

Tras los problemas que dejó la pandemia ahora la mayoría de las pequeñas empresas de la ciudad enfrentan una situación negativa porque no hay reactivación económica, ni estabilidad en la generación de empleos, advierte el empresario Jesús Castañeda Nevárez, presidente de Empresas SOS, A. C.

Expone que no se puede avanzar en lo económico cuando una administración no cumple con sus obligaciones de pagos, como es el actual caso.

¿Ya se pagaron las deudas que heredó Javier "N"?

Sobre la deuda que tiene el gobierno estatal con prestadores de servicios desde la administración de Javier "N", expuso que esperaban que se pudiera tener una mejor respuesta, pero solo tuvieron silencio.

Lo cierto, explica, es que en el primer año de este gobierno sí pagaron las deudas chiquitas, pero siguen algunas más en espera; no se puede hablar de una reactivación en esas condiciones.

Si no se cumple con las obligaciones con proveedores no pueden generar nuevos empleos en la región. Recordó que para colmo todo indica que este gobierno también utiliza empresas fantasma “y esas no generan empleos”.

Asimismo este gobierno estatal no realiza licitaciones directas, son muy pocas las que hace, por lo que insistió en que las empresas locales solo buscan subsistir ante la falta de obras por las cuales concursar.

Las compañías que sufrieron por los adeudos con la administración estatal duartista tuvieron que liquidar sus activos y casi volver a empezar, “pero seguiremos en la lucha hasta lograr que se nos pague”, concluyó.