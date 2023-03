¿Hallaste el empleo soñado? Profesionistas de Xalapa buscan trabajo digno

Entre currículums y entrevistas pasa la vida de cientos de profesionistas xalapeños quienes buscan un empleo. Y es que, algunos llevan hasta dos años en la búsqueda de una oportunidad laboral que se adecue a sus perfiles y que tenga un salario que permita satisfacer sus necesidades.

En medio de esta búsqueda, cientos llegaron a la “Zona de Reclutamiento” que se realizó en las Centro Recreativo Xalapeño por parte del Departamento de Fomento Económico del Ayuntamiento de Xalapa.

¿Qué tan difícil es hallar un empleo?

Rosa María Ramírez de 55 años es licenciada en Informática y llegó al reclutamiento luego de casi un año que está en busca de empleo. En la empresa en la que laboraba hubo recorte de personal, por lo que inició con el “calvario” de encontrar un trabajo bien remunerado.

“Realmente las oportunidades que he encontrado no satisfacen mis requerimientos y aparte de que las oportunidades que hay, nada que ver con mi área, hay poco campo laboral”, señala.

Reconoce que las pocas opciones que hay tienen salarios muy bajos, “realmente ahorita, aunque los salarios aparentemente van subiendo, todo va subiendo, quedamos igual o peor realmente, en nada nos ha beneficiado el aumento al salario mínimo, quedamos peor que antes”.

Álvaro Olivo de 33 años, tiene una licenciatura en Biología y hace dos años terminó la maestría en Ciencias Biológicas, él lleva dos años buscando empleo pues asegura que en el campo en el que se especializó no existen muchas ofertas de empleo.

“Anteriormente estaba trabajando para una dependencia de gobierno, pero dado el cambio de administración, se hizo cambio de personal y a partir de ahí he estado buscando empleo y autoempleándome en otras cuestiones dando algunos cursos y clases particulares”.

Opinó que encontrar un buen trabajo para él ha sido complejo, en especial por su carrera y el campo que maneja y si bien puede haber oportunidades son muy pocas, competidas y con poca competitividad salarial.

Dara León de 39 años estudió Administración de Empresas y su búsqueda por un empleo comenzó hace dos meses, aunque ha visto algunas opciones en internet, no se ha formalizado ninguna todavía. Coincide en que cada vez es más difícil encontrar una oportunidad de desarrollarse profesionalmente porque las exigencias aumentan.

“Sí es un poco complicado porque luego es demasiado tiempo el que quieren que estés y eso también no te permite mucho a ti, desenvolverte profesionalmente y luego las empresas que quieren que tengas más desempeño profesional, por la misma razón no puedes tenerlo, no puedes alcanzarlo porque a lo mejor no tienes tiempo de hacer una maestría o un diplomado o ese tipo de cursos que te puedan actualizar y poderte postular a un mejor puesto”.

¿Por qué empresas buscan más perfil administrativo?

Los jóvenes profesionistas siguen siendo uno de los sectores que más sufre los estragos de la pandemia por Covid-19 con la falta de empleo aseguró Williams Portilla, jefe del Departamento de Fomento Económico de la dirección de Desarrollo Económico quien precisó que es común que lleguen personas con alguna profesión que estén buscando una oportunidad laboral.

"Pasa, muchas veces pasa debido a que seguimos teniendo los estragos de lo que fue la pandemia en donde hubo mucho recorte de personal y mucha gente está buscando vías alternas al perfil que tienen; sin embargo, tenemos una variedad de vacantes que hace que, si en estos reclutamientos no encuentren, tenemos una cartera de vacantes con más de 200 ofertas".

Portilla explicó que lo más común es encontrar a personas con el perfil administrativo en busca de una oportunidad de trabajo.

“La realidad es que el perfil administrativo en Xalapa sabemos que hay muchas empresas que no son tan operativas completamente no somos un área de fabricación; sin embargo, sí con el tema administrativo, Xalapa es una ciudad en donde hay muchas oficinas, administración de empresas, de derecho también nos buscan demasiado, contaduría, entonces todos esos perfiles tratamos de buscar la mayor cantidad de empresas para poderlos cubrir e irlos colocando”.

Durante el reclutamiento presencial organizado por el Departamento de Fomento Económico con la dijo que se ofertaron más de 50 vacantes entre importantes empresas como Grupo Femsa, Grupo Bimbo y X24.

Refirió que las ofertas eran para personas de entre 18 y 45 años y precisó que hasta el mediodía llevaban 85 personas vinculadas. “Nuestro departamento se encarga meramente de vincular al empleo, lo que hacemos es contactar empresas para poder acercarlas a la ciudadanía y hubo una gran respuesta”.

Reconoció que son los jóvenes los que más se acercan debido a los requerimientos de las empresas, además de que después de la pandemia por Covid-19 es este sector el que sufre más los estragos y son los que más están en busca de empleo.

Adelantó que en marzo habrá otros eventos con oferta de empleo para lograr las vinculaciones incluso en los Centros de Gestión Comunitaria y con diversas empresas. “Realmente nos buscan empresas de muchas partes en zonas de Xalapa y sus alrededores para poder vincular al empleo”, añadió.