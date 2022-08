Desde plaza Lerdo exigen justicia por el homicidio del exalcalde de Rafael Lucio

Habitantes de Rafael Lucio se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir justicia, tras el asesinato del expresidente municipal, José Allan, del pasado 9 de agosto.

El padre del exalcalde, Leonel acusó al actual munícipe de ser el "actor intelectual" de este crimen, por lo que pidió la intervención del Gobierno del Estado para que sea destituido del cargo.

¿De quién recibió amenazas el exalcalde de Rafael Lucio?

En entrevista señaló que, según las investigaciones y los testimonios de vecinos y amigos de su hijo, el presidente municipal actual y primo de la víctima presuntamente habría lo amenazaba diciéndole que lo iba a matar.

"Tenemos el cuadro de investigación, fuimos a la Fiscalía, nos van a recibir para corroborar los hechos como fueron, pero ya está avanzado, le vamos a pedir al gobernador que en el término de 72 horas lo destituya del cargo y vamos a pedirle a la Fiscalía que el viernes esperamos la orden de aprehensión y si no, verlo en Pacho Viejo".

De no obtener respuesta advirtió que el sábado convocará a habitantes de Rafael Lucio y el lunes a las 11:00 horas tomarán la carretera libre Xalapa-Perote, en el entronque de entrada a ese municipio.

“Esto no tendrá fin hasta que se esclarezcamos el crimen, queremos ver en la cárcel al asesino. El cuadro de investigación que todos los amigos hemos recabado es él, él lo amenazaba y siempre en todas las páginas del municipio de este año, todo el tiempo le tuvo envidia por cómo se refiere, en todas las (publicaciones) de obras, que no tiene muchas, todo el tiempo en contra del expresidente porque nunca pudo superar que era un tipazo, un hombre de palabra que lo quería su pueblo".

Así, insistió en su llamado de que se haga justicia y cuestionó que, pese a que el presunto responsable es su sobrino, tuvieron que pasar cinco días de la muerte de su hijo para que le diera las condolencias.

"¿Por qué no me las dio el otro día?, ¿Por qué no fue a verme?, porque es un cobarde, un asesino cobarde que jamás ha tenido criterio propio (...) Desde la otra vez lo amenazaba por teléfono que lo iba a matar, pero mi hijo fue una persona tranquila y de paz y jamás le hizo caso”.