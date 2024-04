Mes de angustia: Pedro vive fuera de un hospital en espera de que su familiar se recupere

Veracruz, Ver.- Desde hace un mes, las escaleras del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se convirtieron en el hogar temporal de Pedro Quijano Moreno, quien angustiado espera la recuperación de su padre Serafín Quijano que se encuentra internado en el nosocomio.

¿Por qué se extendió su estadía en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz?

Originario de la localidad de Ojoxapan, en el municipio de Catemaco, relata que pensó que solo sería una operación rápida y que estarían de regreso en su pueblo a los tres días, sin embargo, este domingo 7 de abril cumplirá un mes lejos de casa debido a complicaciones que han surgido.

Explica que hasta hace un tiempo, su padre, Serafín Quijano Mora de 80 años, gozaba de excelente salud, no se quejaba de ningún malestar hasta que un dolor lo obligó a visitar al médico de la clínica de Catemaco.

Su problema, al parecer se solucionaría rápidamente, pero de Catemaco se le dio pase para trasladarlo a Veracruz.

“Mi papá empezó con un problema en los intestinos, estaba tapado y parecía una cosa sencilla, él estaba muy bien, siempre ha sido una persona sana, tiene 80 años y jamás había requerido hospitalización no se quejaba del dolor, pero del Hospital de Catemaco nos mandaron para Veracruz, pensamos que lo iba a operar y que nos regresaríamos a los tres días”, manifiesta.

Tras varios estudios, la salud de su padre se ha complicado porque han surgido malestares renales, en el hígado, en el pulmón, la vesícula, que lo mantienen internado en el Hospital.

“No nos pasó nunca por la cabeza que cumpliríamos un mes aquí afuera del hospital, cuando nos dijeron que viniéramos a Veracruz, dijimos lo van a operar pero regresamos luego, luego y ya el domingo cumplimos un mes, de hecho ese día le realizará otra operación que esperamos sea la última”, puntualiza.

Reconoce que estar afuera del hospital es una situación complicada, angustiante y frustrante pero solo piden que su padre se recupere.

“Si alguien me hubiera dicho que esto sucedería, no lo creería, nunca me hubiera imaginado estar en esta situación, la verdad es muy triste estar en estas condiciones, aquí pasa el tiempo muy lento, nosotros vamos para el mes, pero hay personas que lleva más, hace unos días se fue una familia que tenía dos meses y desafortunadamente su mamá falleció”, dice.

¿Cómo enfrenta el día a día?

De oficio pescador, menciona que entre todos los integrantes de la familia han hecho aportaciones económicas para que él y la actual pareja de su padre permanezcan en Veracruz para estar al pendiente de su salud, de algunos medicamentos que se requieran, de trámites y lo que surja.

“La situación económica también se complica, somos pescadores y cuando no hay trabajo nos vamos al campo pero estar aquí es dejar de trabajar, mis hermanos nos apoyan que nos mandan dinero, los hermanos de la pareja de mi papá, pero tratamos de no gastar, a veces solo hacemos una comida, hay gente que viene a regalar comida y es lo que esperamos, le digo es triste estar aquí”, indica.

Para no gastar, en ocasiones solo hacen una comida y no la compran, sino que comen de lo que grupos voluntarios entregan en apoyo de las familias. Tratan de gastar solo 25 pesos al día en la renta de un baño en un hotel cercano.

En el tiempo que ha permanecido en la espera de la recuperación de su padre, ha podido conocer a personas que están en peores situaciones y asegura que después de tanto tiempo se vuelven una misma familia que comparte, sus angustias, sus problemas y crece la amistad.

“Estando aquí conocemos a la gente, hay personas que están en situaciones peores, compartimos el dolor, las alegrías, se vuelve uno amigos, familia”, externa.

Decenas de familias pasan el día y la noche a las afueras del hospital que tiene mayor demanda en el estado de Veracruz, se protegen entre ellos y se solidarizan unos con otros, contándose las penas y el sufrimiento en espera de que la salud regrese a sus familiares.