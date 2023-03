Presidenta del Trijaev asegura que trabajan en legalidad

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), Leticia Aguilar Jiménez aseguró que operan en la legalidad, ya que la acción de inconstitucional que se presentó en diciembre pasado y que obligó a suspender el despido de los exmagistrados del extinto TEJAV no los involucra.

“No somos parte de ninguna controversia. Son dos temas que se dan, una es la extinción, no hay nada de la extinción, y, segundo, la suspensión, no es para este tribunal, nosotros no tenemos ninguna notificación de la Corte”, expuso.

¿Cuándo se extinguió el Tejav?

En el 2022, el coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín presentó una iniciativa para extinguir al Tribunal de Justicia Administrativa que se creó en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares en 2017, y se propuso un nuevo órgano jurisdiccional.

En el mes de diciembre se nombró a seis nuevos magistrados y se modificó la estructura del extinto Tejav, al crear nuevas salas regionales y una sala superior, que operará en la capital veracruzana.

Uno de los cuatro magistrados que fueron nombrados en 2017 inició una acción de inconstitucionalidad y la Corte ordenó suspender el despido de los magistrados; sin embargo, el Congreso local argumentó que se trataba de un hecho consumado y que podría entrar en operación el nuevo Trijaev.

En enero pasado, cuando debían iniciar labores, ordenaron suspender los periodos para la presentación de quejas y denuncias y fue hasta este 2 de marzo que entraron en operación al cien por ciento.

Al respecto, la magistrada aseguró que si en algún momento reciben alguna notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán que acatarla; sin embargo, en tanto eso sucede seguirán operando y lo hacen de manera legal.

Aseguró que la mayor parte de los trabajadores del extinto Tejav se quedaron en el nuevo Tribunal

“Ya se terminó la suspensión de plazos procesales y el día de hoy a primera hora, en horario laboral, se inició la atención al público, la recepción de promociones, la atención de abogados y la recepción de toda clase de documentos y demandas”, expresó.

Inauguración de la Sala Superior y la Sala Regional del Trijaev

En entrevista, realizada tras la inauguración de la Sala Superior y la Sala Regional del Trijaev, aseguró que la mayor parte de los trabajadores del extinto Tejav se quedaron en el nuevo Tribunal y a quienes decidieron irse, se les pagó su liquidación conforme a derecho.

“Se llevaron a cabo convenios, de ambas partes, y aquellos que ya no siguieron laborando se les liquidó conforme a derecho, no le tengo el número (de liquidados), pero la gran mayoría sigue trabajando”, argumentó.

El Congreso local argumentó que podría entrar en operación el nuevo Trijaev

La magistrada indicó que ya están recibiendo el presupuesto correspondiente y están atendiendo todos los expedientes que se encuentran rezagados.

Finalmente, comentó que empezarán con la notificación de sentencias dictadas que tiene hasta dos años sin ser enviadas a los promoventes y la otra parte involucrada.