Hay 15 incendios activos; en Perote se han afectado 150 hectáreas: PC

La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado dio a conocer que este miércoles se contabilizan 15 incendios activos en Veracruz, de los cuales ocho son de tipo forestal.

En conferencia de prensa, refirió que, además, se registran incendios en pastizales y uno en un relleno sanitario en el municipio de Tres Valles.

“En este momento tenemos 15 incendios activos de diferentes tipos; tenemos ocho forestales, dos de pastizal y uno de un relleno sanitario, entonces estamos atendiendo 15 incendios diferentes en todo el estado”, expuso.

Detalló que será el jueves de la próxima semana cuando la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de a conocer el número de hectáreas afectadas por los incendios.

¿Cuántas personas combaten dichos incendios?

Sin embargo, comentó que por el incendio forestal en La Curva del predio Ejido 20 de Noviembre en el municipio de Perote se han contabilizado 150 hectáreas siniestradas, por lo que han pedido el apoyo de un helicóptero para el combate de las llamas.

Puntualizó que en esta zona son 240 los combatientes los que están realizando tareas de control y liquidación del fuego.

Asimismo, manifestó que 100 combatientes se encuentran en el incendio que se registra en la localidad Rincón de la Joya en el municipio de Acajete.

“Con apoyo de la Dirección General de Aeronáutica de Gobierno del Estado un helicóptero está trabajando desde el día de ayer (martes) para hacer las descargas correspondientes. Tenemos más de 240 combatientes en el punto de Perote y otros 100 más en el punto de Acajete”, expresó.

¿En qué porcentaje se ha controlado el incendio de Perote?

Manifestó que en el incendio de Perote se tiene un 55 por ciento de control, cifra que se espera superar durante este miércoles.

Rechazó que en este incendio haya viviendas que se hayan visto afectadas, no obstante, señaló que las llamas llegaron a zonas de potreros, que forman parte de la propiedad de algunas familias.

Manifestó que en el incendio de Perote se tiene un 55 por ciento de control | Foto ilustrativa: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

“Tenemos reporte de que se estaba acercando a los potreros no a las viviendas; eso es importante decirlo, aunque bueno ya es parte de la propiedad de las personas y se hicieron las brechas cortafuegos y el helicóptero estuvo apoyando para poder detener y parece que esa parte ya está controlada”, dijo.

Dejó en claro que no se ha solicitado apoyo a la población para la donación de insumos o alguna herramienta para combatir el fuego, ya que los elementos que se encuentran en las zonas cuentan con lo necesario para actuar.

“Nosotros contamos con herramientas para poder tener cubierto ese tema. El mando del incendio no ha pedido ningún apoyo adicional, pero esto no implica que los grupos voluntarios que también están haciendo un trabajo, se organicen de manera particular, pero desde las instituciones no estamos pidiendo ningún tipo de acopio, no tenemos que ver con ninguno de los acopios que se están organizando, son más bien son iniciativas ciudadanas”, opinó.

La funcionaria reconoció que se tiene una temporada complicada, pero no se han superado las condiciones del año 2019, donde la sequía provocó que los incendios fueran mayores.

Las condiciones de sequía, viento y falta de agua influyen para el que número de incendios forestales pueda aumentar en esta temporada | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Tenemos una temporada complicada, pero no se han dado las condiciones que se registraron en 2019, cuando se tuvo una situación muy complicada porque veníamos arrastrando una sequía de moderada a severa en 68 municipios, afortunadamente esas condiciones no las tenemos, en el monitoreo de sequía de Conagua nos indica que tenemos sólo un municipio con sequía”, expresó.

¿Cambiarán los horarios en escuelas?

En torno a los ajustes en los horarios escolares, manifestó que las autoridades educativas tendrán que determinar las acciones a ejercer para proteger a los alumnos.

“Lo que estamos pidiendo es que no se expongan a periodos prolongados, creemos que las actividades se pueden llevar a cabo sin exponer a los niños y niñas en periodos prolongados, en este sentido tiene que ver con las acciones que implemente la Secretaría de Educación”, dijo.