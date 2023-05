Oficinas de representación de migración en Veracruz podrían desactivarse temporalmente

Veracruz, Ver.- La oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicada en la ciudad de Veracruz podría suspender actividades luego de que la dependencia federal informó que estancias provisionales serían desactivadas temporalmente.

Este 10 de mayo mediante un comunicado, el INM dio a conocer que conforme a sus atribuciones, se suspendería temporalmente la operación de 33 estancias provisionales tipo A y B en el país.

¿Cuánto tiempo permanecerán suspendidas?

Según la información esto sería una vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluya la visita de supervisión a todas las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estancias migratorias, los flujos que hay en el país y su problemática.

A decir del director de la oficina de Atención al Migrante del gobierno del estado, Carlos Escalante Igual, aunque no se ha brindado información clara, se sabe que la oficina de representación del INM ubicada en la avenida Lerdo esquina 5 de mayo, es estancia tipo B.

¿En qué consisten las estancias tipo A y B?

Explica que las llamadas estancias tipo A y B son de corta estadía, en el primer caso son 48 horas y en el segundo hasta siete días.

“He estado preguntando y no me han dado respuesta, pero sabemos que las estancias tipo A y B son las que se van a desactivar porque son de corta estadía, es poco el tiempo que se tiene a las personas ahí, y la que tenemos reportada de ese tipo es la de Veracruz de la calle de Lerdo, esa es una estancia tipo B, pero no han confirmado nada”, detalla.

De ser así, en el estado sólo operaría la estación migratoria de Acayucan ya que las oficinas de representación que se ubicaban en Tuxpan dejaron de operar en el 2019.

Comenta que las oficinas de Lerdo en el puerto de Veracruz se han utilizado para trámites después de la detención ya que los migrantes son enviados de inmediato a Acayucan.

En ese sentido refiere que la estación migratoria de Acayucan es de larga estadía para el resguardo de más de 836 personas.

“Acayucan es una estación modelo porque sí tiene buenos espacios, para pasar mejor el tiempo, la migración no es un delito y se debe brindar condiciones de higiene y seguridad”, considera.