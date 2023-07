Detenido en Hueyapan sí es primo de Cazarín; "pero de quinta generación", respondió diputado

El coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó que Juan Pablo "N", quien fue detenido en posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en el municipio de Hueyapan de Ocampo, sí es si familiar, pero en quinta o sexta generación.

Refirió que tras su detención fue dado de baja de la nómina del Congreso de Veracruz, donde cobraba como auxiliar.

¿Qué respondió Gómez Cazarín sobre su primo?

"Sí es mi primo, pero como en quinta o sexta generación, no vamos a permitir esos actos. Y va para todos mis amigos y conocidos míos: el hecho que sean familiares o conocidos, no les da el derecho traer una pistola; yo no cubro ese tipo de acciones y que se aplique la justicia hasta donde se tenga que aplicar”, dijo.

El pasado domingo 23 de julio se dio la detención de Juan Pablo "N", en las inmediaciones del panteón municipal. Al ser intervenido portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que fue remitido el Ministerio Público Federal.

El legislador mencionó que en la región de los Tuxtlas, desde Lerdo de Tejada, San Andrés, Santiago Tuxtla, Cabada, Catemaco, Hueyapan de Ocampo y hasta Nanchital, hay más de mil personas con el mismo apellido, y él no puede responder por todos.

Asimismo, afirmó que no va a tapar a nadie que haga cosas malas, “no voy a andar atrás de 500 o mil cazarines para ver si traen una pistola, y si la traen pues se tiene que someter a la justicia, ni modo, como cualquier ciudadano, no por ser familiares o conocidos míos se les va a proteger”.

El legislador fue cuestionado sobre si el tema se ha politizado, ya que la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, salió a hablar del tema sin ser de su competencia. En ese tener comentó: "Ella sabrá lo que dice, pero lo que si pido es que se aplique la justicia para todos y todos los veracruzanos, no porque sea diputado no me van a aplicar la justicia".

¿Es una llamada de atención, fuego amigo o un calambre?, se le preguntó. "Fuego amigo no lo sé, si quieren dar calambres se van a quedar tiesos, porque yo sigo corriendo. Por eso como mucho plátano, hay que comer plátanos para tener potasio", agregó.