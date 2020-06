José Eduardo cumple hoy 30 años; tiene 1 semana desaparecido

Medellín de Bravo, Ver.- Este sábado José Eduardo Gómez García cumplió 30 años de edad y una semana desaparecido luego de que saliera de su hogar desesperado por encontrar trabajo para poder sostener a su familia.

De acuerdo con su madre, Santa García Uscanga, el pasado 12 de junio, José Eduardo salió de su casa en el fraccionamiento Arboleda San Miguel con dirección al mercado Malibrán para emplearse “en lo que sea” para poder tener un ingreso ya que se encontraba desempleado.

El joven todavía se dio tiempo de pasar a saludarla en la colonia Granjas Boticaria para externarle la preocupación de no poder trabajar debido a que había extraviado unos documentos.

El se había ido a Sinaloa para entrar al Ejército ya estaba todo listo, pero tuvo que regresar a Veracruz para arreglar unas cosas y perdió su documentación por eso ya no podía encontrar nada de trabajo, pero como tiene dos hijos pequeños tenía que buscar algo, ya estaba desesperado y con esa esperanza se fue al mercado pero ya no volvimos a saber nada de él

Desde ese día, la afligida madre ha dado varias vueltas a la Fiscalía para poner la denuncia correspondiente, pero por la pandemia el trámite se ha atrasado.

Además de que ya también recorrió hospitales y sitios donde su hijo frecuentaba con la esperanza de tener noticias de él, más aún porque esté sábado cumplió años y sus pequeños de 10 y 5 años preguntan por su papá.

Este es un dolor que no se lo deseo a nadie, ya cumplió una semana, hoy es su cumpleaños y todos estamos desolados, el es un buen muchacho que estaba desesperado por trabajar y de la Fiscalía me traen para allá y para acá y no he podido poner la denuncia, me dicen que regrese el lunes