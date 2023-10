Más de 3 mil personas recluidas en Veracruz son inocentes: José Manuel del Río Virgen

Se prevé que al menos 3 mil 500 personas que se encuentran recluidas en los penales de Veracruz son inocentes, señaló el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen.

¿En qué consiste el Proyecto Inocencia?

En entrevista para Diario de Xalapa habló del Proyecto Inocencia, con el cual busca lograr la libertad de personas que han sido encarceladas sin haber cometido el delito que se les imputa, de sus aspiraciones políticas y de los dos libros que prepara.

¿Cuántas personas en penales de Veracruz son inocentes?

Al realizar una revisión de los datos relacionados con el sistema penitenciario se identificó que en los penales de Veracruz hay 7 mil 600 personas privadas de la libertad, de éstas alrededor de 5 mil 800 cuentan con prisión preventiva oficiosa y, de esta cantidad, se calcula que 3 mil 500 son inocentes.

Detalló que el número de personas que se encuentran en el penal de manera injusta se debe a que por cada 100 personas que se meten a la cárcel a 90 se le aplica la prisión preventiva oficiosa por periodos de ocho a doce meses, porque se tiene que agotar el proceso jurisdiccional.

Detalló que en 14 meses se ha logrado obtener la libertad de 87 personas, 85 de Veracruz y dos de otros estados.

En la entidad se han realizado convenios con 27 organizaciones, incluido el gobernador indígena de Veracruz, Ignacio Romero López. En la zona norte, se cuenta con un convenio de colaboración con abogados de Tuxpan, donde ya se tiene una delegación..

“Es un proyecto que descubrimos en Estados Unidos, pero nació en Israel. Nosotros vamos a San Diego y de ahí nos traemos el proyecto, lo adaptamos porque, aunque el Código de Procedimientos Penales es anglosajón, necesariamente se requiere darle el contexto mexicano. Nos reunimos con juristas como Tomás Mundo, así como con Dante Delgado que ya tenía el Movimiento por la Justicia y Ricardo Monreal, quien defendió mi inocencia”, explicó.

Detalló sobre el número de personas que se encuentran en el penal de manera injusta

¿Cómo funciona el Proyecto Inocencia?

El proyecto cuenta con un protocolo para determinar si la persona es inocente o no y a partir de ello se inicia la defensa gratuita, ya que a la persona no se le cobra dinero ni para transporte, ni para copias, ni para los gastos que se generan por visitas o recorridos.

“La cárcel no se le desea a nadie, pero en las condiciones que me tuvieron a mi fueron mayores, estaba en completo aislamiento, la celda que me tocó fue la que después se le dio a Jorge ‘N (exfiscal)’, yo nunca tuve ningún problema con el gobierno. Ahí sólo tienes derecho a dos horas de salida al patio, que es de tres por tres, ahí me comprometí a hacer algo por quienes están ahí dentro”, expresó.

Refirió que tras obtener las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el no ejercicio de la acción penal de parte de la Fiscalía General de la República, la certificación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el amparo para protegerlo de los once delitos que le fueron imputados, fue que le permitieron a varias personas visitarlo.

José Manuel del Río Virgen detalló que en 14 meses se ha logrado obtener la libertad de 87 personas, 85 de Veracruz y dos de otros estados

Como ejemplo de las acciones que se han realizado con mencionado proyecto, mencionó el caso de Luis, un joven que estuvo privado de su libertad 16 años por un delito que no cometió y logró salir aplicando una reparación del daño que fue cubierta por el mismo proyecto.

Detalló que se ha identificado que la Fiscalía General del Estado realiza una narrativa basada en los delitos que tienen mayor presencia, entre éstos: feminicidios, secuestros, asesinatos a periodistas, robos y homicidios.

A partir de ello y para generar paz social, expuso, es que se asegura que se ha detenido a los responsables de mencionados delitos, quienes “son chivos expiatorios, personas inocentes que pasaron por el lugar o que ellos (las autoridades) cuadraron un delito”.

“Si se revisan los expedientes con detenimiento se perciben tres cosas, la primera es que cuando existía el delito de ultrajes a la autoridad se metió a la persona a la cárcel por este delito, uno o dos meses después se varía el delito y se aplica que le encontraron armas, ese modo de acusación se daba con ultrajes, pero ahora que se llama atentado contra la administración de justicia sigue siendo lo mismo, se les encuentra droga, siguen diciendo que disparó o siguen cargando el muerto o desparecido que les conviene o el delito que deban justificar”, mencionó.

Puntualizó que el Reporte Mundial de Justicia refiere que el tercer lugar lo tiene la Fiscalía General del Estado de Veracruz como “la peor”, además de que señala que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad está en el lugar 30 a nivel nacional.

El proyecto cuenta con un protocolo para determinar si la persona es inocente o no y a partir de ello se inicia la defensa gratuita

¿Participará en las elecciones para la gubernatura?

Durante la entrevista, del Río Virgen no descartó la posibilidad de participar en las elecciones para la gubernatura, bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece desde hace varios años.

Aunque manifestó que actualmente está enfocado en ser Secretario Técnico de la Jucopo del Senado de la República, refirió que es un tema que debe platicar con su familia, quienes integran el Proyecto Inocencia y el partido, mismo que, dijo, cuenta con amplias posibilidades de obtener la titularidad del Ejecutivo estatal.

En torno a ello, consideró como violentadores de la ley a los candidatos de Morena que se encuentran haciendo campaña para lograr representar a su partido en los comicios del 2024.

“Las precampañas tienen que iniciar hasta el 20 de noviembre al 20 de enero, nosotros prensamos que la ley se tiene que respetar. Son violentadores de la ley, están haciendo un ejercicio incorrecto de la ley, pero la gente se da cuenta y empieza a contabilizar las bardas, los espectaculares, se ve demasiado dinero, con el cual se podrían reparar todas las carreteras de Veracruz, cosa que el INE no ve, pero nosotros sí”, expresó.

José Manuel del Río Virgen no descartó la posibilidad de participar en las elecciones para la gubernatura

Sobre las intenciones de participar en dicha contienda electoral, manifestó que es veracruzano, pero se trata de un acto que debe pensar.

Además, comentó, se encuentra en la elaboración de dos libros, el primero relacionado con las mil 200 cartas que escribió para su hija María, mientras estuvo preso en el penal de Pacho Viejo. El segundo se relaciona con historias de la cárcel, las cuales tendrán un estilo de novela para proteger la identidad de los personajes.

Otro de los proyectos pendientes es llevar, a través de documentales, el Proyecto Inocencia, mismos que estarán escritos por periodistas veracruzanos.

“Yo soy de casa, cuando me digan empezamos, pero tengo que hablarlo con mi familia, con los naranjas, tengo que hablarlo con los casos que tengo pendientes porque si me dedico a la política tengo que abandonar esos casos que tengo en los Juzgados de Distrito. Si los que no son de aquí quieren, yo por qué no voy a querer. Si la sociedad quiere un cambio lo va a hacer, cuando quiso PRI tuvo ese partido para dar y regalar, fue el estado más priista del país, cuando quiso PAN le dio el espacio y en corto tiempo dijo que no y eligió el partido de ahora, pero ya se dio cuenta que si se quiere cambiar no se puede elegir a los mismos”, comentó.

José Manuel del Río Virgen comentó que se encuentra en la elaboración de dos libros, el primero relacionado con las mil 200 cartas que escribió para su hija María, mientras estuvo preso

El recorte de recursos

Además de los temas anteriores, el secretario técnico de la Jucopo del Senado de la República adelantó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 contempla que proyectos y asignaciones para invertirse en el estado de Veracruz se reasignen a otros planes del Gobierno Federal, por lo que cual implicará que se dejen de ejercer 12 mil 988 millones de pesos para proyectos de inversión, para mantenimiento, infraestructura en los puertos de Tuxpan y Veracruz.

Refirió que en el documento se contempla que proyectos y asignaciones para invertirse en el estado de Veracruz se reasignen a otros planes del gobierno Federal, entre ellos a la refinería Dos Bocas.

Consideró como violentadores de la ley a los candidatos de Morena que se encuentran haciendo campaña para lograr representar a su partido

Asimismo, comentó que se contempla recortar el 46.8 por ciento del presupuesto del IMSS para el estado de Veracruz, lo cual representa un monto por 292 millones de pesos.

Con dicho recorte al IMSS afectará a 17 programas en Veracruz, relacionados con medicamentos, camillas, mantenimiento y otros, además de que no se iniciará la construcción de la unidad médica que estaba programada en el municipio de Banderilla.

Manifestó que los representantes de Movimiento Ciudadano buscarán que estas reasignaciones se modifiquen y se logren mayores recursos para la entidad.