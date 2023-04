Padre de joven asesinado en asalto pide ayuda para localizar a responsables

Boca del Río, Ver.- Con un emotivo mensaje, el padre del joven que fue asesinado hace unos días tras un asalto al autobús 743 de la ruta Díaz Mirón-Las Vegas, hizo un llamado a los operadores del transporte para tratar de ubicar a los responsables del crimen.

En la publicación, el padre de familia pide que el caso de su hijo no quede impune y que los ladrones paguen por la muerte del joven quien viajaba junto a su novia.

Te puede interesar: Denuncia joven abuso en fraccionamiento de Boca del Río; todo sobre el caso

“Hijo mío no sabes cuánto te extraño, gracias por esos momentos maravillosos que pasamos juntos y más cuando trabajaba te sacaba las vueltas conmigo hijo mío, les hago un comunicado a todos los operadores de Veracruz-Boca del Río difundan esto, por favor, el domingo pasado mataron a mi hijo en un asalto en el urbano 743 de las Vegas para que su muerte no quede impune y los desgraciados no anden como si nada en la calle, deben pagar su delito como sea que lo paguen ayúdenme por favor, no se lo deseo a nadie, hoy por mi mañana por ustedes por su atención gracias", fue parte de la publicación del angustiado padre.

Local Disputa por la plaza, hechos violentos en Tihuatlán: Cuitláhuac García

¿Cómo ocurrió el asalto en contra del joven del autobús en la rauta Díaz Mirón-Las Vegas?

Cabe destacar que el pasado domingo 9 de abril, un par de sujetos abordaron el autobús de la línea antes mencionada cuando ya estaba dentro del fraccionamiento Las Vegas en las calles Amazonas y Río Misisipi.

Según testigos, los maleantes portaban armas y con amenazas ordenaron al conductor que apagara la luz para asaltar a los pasajeros.

Presuntamente el joven Antonio quiso resistirse al asalto por lo que uno de los asaltantes le disparó.

Los ladrones lograron huir y aunque las autoridades de seguridad desplegaron un operativo en la zona para ubicarlos, hasta el momento no se ha dado con ellos.

Algunos vecinos han declarado que los ladrones huyeron a bordo de una motocicleta donde presuntamente un tercero ya los esperaba.

Antonio recibió todas las atenciones médicas por parte del personal de emergencia, pero los tres impactos de bala en el pecho le arrebataron la vida.