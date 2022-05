Pese a intimidaciones, seguiré apoyando al candidato de Tamaulipas: Gómez Cazarín

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseveró que a pesar de las intimidaciones que ha recibido en los últimos días, no se “acobardará” y seguirá caminando para “transformar al país”.

En entrevista, reconoció que algunas personas no quieren que camine por Tamaulipas, sin embargo, no dejará de hacerlo durante sus días de descanso.

“En algunos grupos del mismo Tamaulipas se refieren a mí, circula una foto mía donde dicen que no quieren que camine yo en Tamaulipas, eso fue la semana pasada, pero pues la verdad yo no me acobardo, al contrario, sé que tenemos que seguir caminando para transformar al país”, expresó.

Te puede interesar: Ley Montse será presentada a finales de este mes; no quedará impune: Anilú Ingram

Local

Confirmó que se trata de actos de intimidación, los cuales, dijo, podrían venir de los opositores que son quienes gobiernan actualmente el estado vecino de Veracruz y “que no saben qué más hacer ante el apoyo que está dando la ciudadanía al candidato de Morena”.

“Al señor (Francisco) Cabeza de Vaca ya no le da para revertir los números y se siente presionado porque el pueblo ya tomó la decisión de apoyar al candidato de Morena, Américo Villareal, nosotros andamos en los días de asueto caminando por allá y pues les lastima que caminemos por la transformación de este país”, argumentó.

Pese a ello, precisó que no tiene miedo ni tomará acción legal, además que los días de asueto y los días que tenga libre seguirá caminando a favor del proyecto de nación.

“Yo no tengo miedo ni voy a poner nada (de denuncia), yo lo que voy a seguir haciendo es caminar y trabajar a favor del proyecto de nación que es lo que nos interesa a nosotros, que haya un pueblo justo en el país”, concluyó.