Jueza Angélica “N” quedó fuera del Poder Judicial, confirma magistrada presidenta

La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dio a conocer que desde el pasado 30 de junio la jueza Angélica “N”, detenida en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, quedó fuera del Poder Judicial, ya que no le fue ratificado su contrato trimestral.

En entrevista, un mes después de que inició la polémica por la detención de la juzgadora, la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, refirió que a la jueza la habían suspendido de sus funciones, luego de que liberó a Itiel “N”, alias “Compa Playa”; sin embargo, su periodo de contratación venció el 30 de junio pasado.

¿Hasta cuándo tenía un nombramiento la jueza Angélica "N"?

La magistrada presidenta destacó que la juzgadora había presentado un amparo cuando se le notificó del proceso interno en su contra y un juez federal le ordenó pagarle una parte de su salario en tanto duraba su nombramiento.

“Su nombramiento sólo estaba hasta el 30 de junio, entonces estamos acatando, porque ella sólo tenía contratos de tres meses, entonces fenece el 30 de junio, y nosotros tenemos que cumplir”, expuso.

En torno al amparo que ganó la jueza, comentó que el juez federal les ordenó celebrar otra audiencia para que se le pueda variar la medida cautelar, y aunque se le vincule a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, dijo, no podrá quedarse en prisión preventiva.

“Tenemos un catálogo de 13 medidas cautelares, no es el fondo del asunto, es únicamente la medida cautelar, subsiste la vinculación a proceso, pero, además, hay una investigación complementaria, sólo con una medida (cautelar) diversa”, expresó.

De la misma forma, aseveró que nadie está exento de ser investigado, ante la denuncia de posibles actos de corrupción, “no hay impunidad, yo respaldo las decisiones de nuestros jueces y siempre he invitado a la ciudadanía denunciar, no nos podemos hacer los ciegos y los sordos”.

Comentó que el caso no está cerrado, pues lo que se ordenó es la variación de la prisión preventiva.

“Me gustaría que quede muy claro, no es el fondo del asunto, es únicamente la medida cautelar, subsiste la vinculación a proceso, ella sigue sujeta a un proceso, todo sigue su proceso normal con una medida cautelar diversa”, dijo.

En ese sentido, dijo que el “caso no está cerrado” y aunque se varíe la medida cautelar de la Jueza, siguen firmes los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

La magistrada presidenta puntualizó que a la jueza le sigue otro proceso ante el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ), donde se fue al amparo.

Rechazó que se esté dejando solos a los jueces, mismos que se han quejado sobre una interferencia en sus facultades y jurisdicciones, al respecto, puntualizó que, aunque respalda sus tareas, también se procede cuando se detecta una posible irregularidad.

“Nadie está exento, si incurrimos en una situación ilícita, por un lado, está en CJF donde yo he invitado a los abogados, a los justiciables a que se acerquen al Consejo cuando adviertan una irregularidad. No hay impunidad, tenemos que mantener la disciplina, el orden y ver también que no sucedan hechos ilícitos”, expuso.

Finalmente, evadió responder si independientemente de las acusaciones contra la Jueza existan otras carpetas de investigación en su contra como lo denunció la defensa. “Eso le corresponde a la Fiscalía, nosotros no intervenimos en ese tema”, concluyó.