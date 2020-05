Julen pide al Congreso local revocación de mandato y auditoría para la SEV

El senador panista por Veracruz, Julen Rementería del Puerto, presentó ante el Congreso local una iniciativa para que se legisle la homologación de la ley estatal con la federal para permitir la revocación de mandato y una solicitud en la que pide que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realice una auditoría integral a las obras programas en la Secretaría de Educación de Veracruz.

Tras haber entregado la documentación, el senador fue señalado por el diputado de Morena que funge como secretario de la Comisión de Educación y Cultura, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, quien le mencionó todas las observaciones que recibió de parte del Orfis cuando fungió como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

En respuesta a ello, Rementería del Puerto indicó que cualquier persona que tenga pruebas de las acusaciones que realiza, sobre todo cuando se trata de hechos de corrupción, debe acudir a las instancias competentes.

El senador insistió en que es necesaria una revisión completa a las obras de la SEV, a fin de que se dé a conocer qué está pasando en las escuelas, cuántas empresas fantasmas existen, cuántas obras no se han concluido y el monto completo que se ha aplicado.

Refirió que de las 434 obras que se anunciaron en 2019 por el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, sólo aparecen en las unidades de transparencia 281 y en tres de éstas que se ubican en el puerto de Veracruz se detectó que están a cargo de empresas “fantasmas”.

“Ningún contrato de los más de 434 que se tienen establecidos en la lista que el secretario dio en julio de 2019 establece como fecha límite que deba ser posterior a diciembre, por lo que estamos ante un incumplimiento de los contratos, hay empresas que tienen consideraciones de inexistencia. Tenemos evidencia de que en Veracruz no se ha dado cumplimiento a la ejecución de obras”, expuso.

En la solicitud hecha al Congreso local se establece que se revise la gestión de quienes están hoy al mando en este gobierno y puedan cerciorarse si las obras se hicieron o no, así como si las empresas contratadas son legales.

“Reto a la mayoría de este Congreso a que puedan establecer las condiciones para que autorice, como tiene facultades, a que se inicie una auditoría en tiempo real para que el Orfis vaya y revise lo que está sucediendo porque un particular no tiene la autorización para ingresar a las escuelas, pero el Orfis sí, además daremos cuenta a la Contraloría General del Estado para que inicie una investigación”, dijo.

Además, presentó una iniciativa para que se cumpla con lo que establece en la reforma constitucional 2019 realizada en el Congreso de la Unión, publicada en diciembre pasado, donde se determina la obligación para que en los estados se legisle y se pueda llevar a cabo la revocación de mandato.

Los diputados, la mayoría de los que integran este Congreso ha impedido, ha obstruido esta acción, saben del gobierno desastroso que se está llevando, no es una cuestión de capricho, es una acción a la que están obligados comentó.

En torno a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien nuevamente respaldó el trabajo hecho por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, el senador comentó que lo que interesa es que se demuestre con hechos que es una persona honesta y confiable.

“El presidente puede tener la opinión que quiera del gobernador, pero lo que interesa es lo que los hechos prueben, esto no es un dogma de fe, aquí no vamos a creer en alguien, vamos a creer en los documentos, veamos si efectivamente es como dice el presidente: un hombre honesto, entonces no hay inconveniente de que se haga la auditoría, que se autorice y podamos”, agregó.