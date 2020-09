Justicia en línea es para hoy; responde abogado a presidenta del TSJ

Veracruz, Ver.- La justicia llegará muy tarde a Veracruz ante la falta de voluntad política de parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Sofía Martínez Huerta acusó el abogado Ricardo Morales Carrasco.

Consideró que más que inversión para llevar la justicia en línea es falta de voluntad política de parte de Martínez Huerta pues, aunque argumenta que estos procedimientos se empezarán a aplicar hasta marzo del 2021, ya sería muy tarde.

Indicó que los juicios virtuales son una necesidad durante esta pandemia por lo que calificó de lamentables las declaraciones de la presidenta del TSJ.

"Las declaraciones de la presidenta me parecen muy desafortunadas por la cuestión del tiempo, creo, los problemas, las necesidades, apremios y los reclamos de justicia son hoy, no son hasta marzo del próximo año, me parece triste esas declaraciones, porque el Poder Judicial de Veracruz se supone que ya cuenta con la infraestructura y capacidad, la profesionalización y los grupos de abogados estamos ya preparados para enfrentar la justicia en línea", dijo.

Mencionó que los juzgados virtuales que ya operan en el estado han funcionado satisfactoriamente y pueden agilizar el trabajo ya que aunque las oficinas ya están abiertas no hay avance por las medidas implementadas desde sacar cita, no excederse en tiempos para búsqueda de documentos, espacios y demás.

"Hay juzgados digitales que ya funcionan en la ciudad de Xalapa y en Veracruz y ya podemos empezar a maximizar la competencia de los juicios de manera virtual. Están funcionando bien, ha sido una grata experiencia los juicios virtuales, no están funcionando para cuestiones contenciosas, sino para mero trámite, pero lo que he visto es satisfactorio, rápido el proceso, muy ágil, transparente e igualitario".