La gran mayoría de los mexicanos quiere la protección de la vida: Arquidiócesis

Xalapa, Ver.- La Arquidiócesis de Xalapa rechazó una vez más, la postura abortista y exigió que se respete sin excusas el derecho humano a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pues afirmó que es voluntad de la gran mayoría de los mexicanos que se mantenga la protección de la vida.

En su comunicado dominical, el vocero José Manuel Suazo Reyes expuso que esto se pide tal como lo establecen los tratados internacionales y las constituciones de los 22 estados del país.

Local Fallece hermana de administrador de la Arquidiócesis De Xalapa por Covid-19

Recordó que el pasado 2 de septiembre de 2021, se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro Internacional 2021 sobre La Mujer Embarazada en Estado Vulnerable, del que participaron conferencistas de diversos países.

Allí se dieron testimonios relacionados con la protección de la vida en situaciones difíciles y se invitaron a 4 mujeres: Una de ellas dijo sí a la vida a pesar de haber sido embarazada por violación sexual a los 12 años. Otra se realizó 4 abortos y narró su arrepentimiento y su reencuentro con Dios. Otra mujer dio a conocer cómo una casa hogar la apoyó en su embarazo inesperado y ahora es una abogada exitosa y tiene dos hijos; la última mujer, compartió que nació en una casa hogar y ahora tiene 18 años.

Refirió que estos hechos demuestran la necesidad de que el Estado debe promover políticas públicas que ofrezcan opciones de vida a las mujeres que viven un embarazo y se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

"La oferta del Estado no puede ser la muerte, existen muchas madres que a pesar de las situaciones dramáticas que han vivido, han hecho una opción por la vida. Se necesita por lo tanto promover leyes que apoyen a las mujeres embarazadas cuya situación social, económica o familiar las coloca en una situación de riesgo, es importante abrir puertas para la protección de la mujer y diversas opciones de vida para su bebé en gestación".

Subrayó que el aborto, además de ser una respuesta de muerte, hace más grande el drama de una mujer que ya es madre.

Refirió que este foro internacional sirvió como Marco contextual para presentar la "Ley DIF", una iniciativa promovida por el Senador Julen Rementería que busca precisamente proteger a la mujer embarazada que se encuentra en una situación vulnerable.

Expone que en contraparte a esta iniciativa positiva de vida en favor de la mujer, el ministro Luis María Aguilar con una visión e interpretación ideologizada de la ley pretende imponer el aborto en todo el país, al proponer que se declare inconstitucional la protección de la vida de los no nacidos con la falacia de que la protección de la vida, “vulnera los derechos reproductivos y sexuales de la mujer y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo en cualquier momento del embarazo”.

Remarcó que este lenguaje expresa los postulados del globalismo abortista y criminal promovido por la cultura de la muerte que quiere exterminar a los no nacidos.

Se prevé que el lunes 6 de septiembre de 2021 los ministros de la SCJN empiecen a tratar este tema, dijo que se trata de 2 acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el Código Penal de Coahuila y con la Constitución de Sinaloa.

"Con el proyecto del ministro Luis María Aguilar se busca despenalizar el aborto en Coahuila y Sinaloa. Con ello se abriría la puerta para hacer lo mismo en cualquier otro estado".

De prosperar este proyecto criminal, y contar con la anuencia de los demás ministros de la SCJN, agregó, se estaría pasando por encima del primero y más fundamental de los derechos humanos, el derecho a la vida, se atentaría contra la voluntad popular y además se vulneraría la autonomía de los estados.

"Los ministros de la SCJN no pueden condenar a muerte a los no nacidos de todo México. La Corte no legisla y debe respetar el federalismo", abundó.