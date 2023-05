¿Conoces la Laguna de Lagartos? Familias le temen por poca iluminación

Veracruz, Ver.- La Laguna de Lagartos, un sitio de esparcimiento al aire libre se ha convertido en un foco de riesgo para las personas que tratan de hacer deporte como para los vecinos ante la falta de iluminación.

Según las personas que habitan a sus alrededores, aunque hay más de 20 luminarias que rodean la laguna, solo dos funcionan y dan una luz muy tenue que se ha vuelto la mejor aliada de los delincuentes.

¿Qué riesgos hay en Laguna de Lagartos?

Por el día y por la tarde hay gente caminando por la zona, algunos más hacen ejercicios y otros solo quieren pasar la tarde en familia ya que hay mesas y bancas donde pueden estar cómodos. Sin embargo evitan pasar por la noche para no exponerse a alguna situación que ponga en riesgo su seguridad.

Familias usan el sitio para hacer deportes | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

Armando, uno de los vecinos de la zona señala que se ha sabido de varios casos donde las jóvenes han sido agredidas verbalmente por personas que aprovechan la oscuridad para faltarles al respeto. “Es peligroso, está muy oscuro, falta mucha iluminación, he sabido de casos donde les faltan el respeto a las muchachas, más si las ven solas”, expresa.

Comenta que los vecinos también son víctimas de la inseguridad, pues tan solo este jueves presuntos delincuentes entraron a su taller ubicado frente a la laguna, para robarse toda la tubería de cobre que había instalado para la construcción de un baño en la parte alta.

“Los amigos de lo ajeno me robaron la tubería, pero todo es por la falta de vigilancia, iluminación, y no se cada cuanto den rondines los policías, no estamos seguros”, agrega.

Por su parte Judith otra de las vecinas comenta que desde hace varias semanas las luminarias no sirven y aunque se ha levantado reporte, no se han ido a reparar y la zona queda completamente a oscuras. La gente prefiere caminar a buena hora del día para no exponerse.

“La luz es muy pajiza de las luminarias que sirven, no alumbra bonito para la gente que viene todos los días, mi hija también viene los domingos con sus hijos pero por la mañana ya de noche no”, expresa.

En tanto Antonia quien señala que desde hace varios años utiliza el área de la laguna como un punto de venta de sus productos. Aclara que solo está en el lugar de 6:30 de la mañana y se va antes de las 19:00 horas porque el lugar se vuelve peligroso porque la mayoría de las lámparas no sirven.

Antonia se va de la laguna antes que oscurezca para evitar delitos | | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

“La verdad no las he contado pero como dos son las únicas que sirven que es esta de aquí y la de allá de la escuela y en la mañana y en la noche vienen a hacer deporte”, expone.

¿Qué afectaciones sufren los sitios que están cerca?

Los vecinos comentan que la misma escuela que se ubica junto a la laguna también ha sido víctima de robos, porque los delincuentes aprovechan la oscuridad para saltar la barda y meterse a la institución.

Hace unos días a través de las redes sociales una joven denunció el acoso que sufrió por parte de unos hombres que se encontraban en la zona de la laguna, mientras ella realizaba sus ejercicios de rutina. En la publicación puso en evidencia que la mayoría de las lámparas no sirven y que las cosas hubieran sido peor a no ser porque corrió en busca de auxilio y otro joven la ayudó a librarse de los hombres que la seguían aprovechando la oscuridad.

Cabe recordar que en el 2018 una mujer fue encontrada sin vida a un costado de la laguna de Lagartos en la avenida Veracruz esquina Antonio Exsome de la unidad habitacional Las Brisas.