“Nuestros hijos no son números ni carpetas empolvadas”, dicen madres de personas desaparecidas

Integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa marcharon del panteón Palo Verde hacia la Plaza Lerdo para exigir la aparición de Luis Damián Pineda, Rogelio Córdoba Suárez y Alan Ricardo Domínguez Gutiérrez.

Luis, desapareció en Xalapa el 12 de junio de 2013; Rogelio el 21 de junio de 2016 y Alan el 20 de junio de 2019 por lo que sus familiares están pidiendo avances a la Fiscalía General del Estado.

En el caso de Rogelio, sus padres explican que, aunque el 5 de julio se tiene una audiencia de la persona detenida y responsable de los hechos, piden que se haga justicia y que les indique su paradero. Luis Damián era comandante de Tránsito, y aunque la familia tiene idea de lo ocurrido y no busca ya dar con los responsables al asegurar que se trata de un tema político, están pidiendo encontrarlo.

Te puede interesar: Ya pasó un mes: Exigen localizar al director de la Policía Vial

Local Búsqueda termina en dolor: Hallan cuerpos de Paola y Francisco en región de Orizaba

¿Qué otras desapariciones han ocurrido en Veracruz?

Victoria Delgadillo Romero del colectivo Familiares Enlaces Xalapa dijo que no permitirán que las autoridades se olviden de sus hijos porque “no son número ni carpetas empolvadas, nuestros familiares tienen un nombre y una familia”.

Recordó que mes con mes están marchando por las personas no localizadas por lo que en junio les recuerdan a las autoridades la desaparición de estas tres personas.

“No vamos a permitir que sean unas carpetas más empolvadas ni nuestros familiares son números, si estamos aquí es porque no tenemos ningún resultado de la Fiscalía de nuestras carpetas, no hay resultados y por eso están aquí las familias y estamos aquí apoyando porque ya basta de tanta impunidad, de que no estén haciendo las investigaciones y nosotras las familias tengamos que estar exigiéndoles cada rato lo que tienen que hacer”.

Agrega que sigue habiendo desapariciones recientes como la de Christian Iván González Rueda de hace cuatro meses, quien salió al puerto de Veracruz el 10 de febrero pasado y cuyo paradero se desconoce.

Leer más: [Video] Protestas y bloques por desapariciones y feminicidios

El colectivo Familiares Enlaces Xalapa exige la aparición de Luis, Rogelio y Alan | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa Integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa realizó una marcha desde el panteón Palo Verde hacia la Plaza Lerdo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Por eso le digo, si no hay avances de las carpetas de larga data, mucho menos de las carpetas que tiene cuatro meses, nosotros vamos a estar aquí recordándoles cada mes los desaparecidos”.

¿Qué solicitan familiares de los desaparecidos?

La madre de Christian Iván González Rueda, hizo un llamado para que las autoridades “se pongan a trabajar” y obtengan resultados.

“Él iba rumbo a Veracruz, iba con el taxista y ninguno de los dos aparece, ya cumplieron 4 meses el 10 de este y hasta la fecha nada”.

Explica que el taxi ya apareció, pero de ellos no se sabe nada por lo que ya hay denuncia en la Fiscalía General del Estado.

“Sí están buscando (las autoridades), pero no se ve nada de avance, siguen en los mismo, hasta ahorita no sabemos nada y como ellos no nos dicen nada, que son los indicados a buscar porque es su trabajo y si no lo hacen ellos, uno cómo, de qué manera”.