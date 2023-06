Me parece generoso que AMLO entregue el liderazgo de la 4T: Gerardo Fernández Noroña

Veracruz, Ver.- Acompañado del diputado federal por Morena Juan Humberto Pérez Bernabe y del legislador local por el Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, el diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña visitó el puerto de Veracruz como parte de su gira de fin de semana por el estado.

Antes de las 10:00 de la mañana, arribó al restaurante El Estribo donde un séquito de seguidores aguardaba su presencia.

Durante la entrevista hizo alusión a las recientes declaraciones hechas por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de que en septiembre entregará la estafeta de la 4T a quien resulte ganador de la encuesta de Morena.

En ese sentido el legislador expresó “ay cabrón, qué fuerte responsabilidad”.

Manifestó que aunque es evidente que el ejecutivo federal ha mandado señales de quien le gustaría ser su sucesor, pero resalto que es la primera vez que se lleva a cabo un proceso sucesorio fuera del esquema tradicional donde el presidente a dedo designaba a sus sucesores.

“Me pareció muy fuerte, muy generosa de su parte, dijo que en septiembre entrega la estafeta que si bien su responsabilidad como presidente de la republica acaba en septiembre del 2024 el entrega el liderazgo una vez que la encuesta determine quién va ser el coordinador nacional de nuestro movimiento”, menciona

Prosiguió “Hoy es un proceso inédito, hay quienes no creen que el compañero presidente que no hay dedazo, que no va a imponer, que no va a decidir, es evidente que él ha mandado señales de quien le gustaría, quien tenga ojos para ver que vea, pero está abierto el proceso”, externó.

Fernández Noroña conminó a los ciudadanos libres a acompañarlo por la tarde de este sábado al mitin que llevará a cabo en el malecón de la ciudad,

Mencionó que el ayuntamiento negó el permiso de hacer el evento bajo el argumento de que estaban de fiesta por la celebración del Carnaval, no obstante puso en claro que llevará a cabo el evento.

“El cabildo dice que no y nosotros ya ven que somos un poco testarudos y decimos que sí, entonces a las siete ahí vamos a estar en el malecón porque es nuestro derecho el de la libre reunión y no hay ninguna actividad”, aclaró.