Ante la división de personajes públicos, debemos permanecer juntos: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong critica que, aunque hay personajes públicos que todos los días tratan de dividir a los mexicanos hasta por su color de piel, son “cuentos y narrativas superficiales” porque la sociedad en los momentos difíciles permanece unida.

“El primer mensaje del evangelio de hoy, es un mensaje muy actual porque estamos en una realidad en México donde tenemos personajes públicos que todos los días tratan de dividirnos y nos separan entre ricos y pobres, nos separan por colores de piel, de culturas, de educación y todo su discurso todos los días es división, separarnos”, dijo en su homilía dominical en la Catedral Metropolitana de Xalapa.

¿Por qué es importante estar unidos en tiempos difíciles?

Sin embargo explica que en el evangelio aparece que esa no es la realidad humana ni mucho menos la realidad de Cristo porque todos los seres humanos en las realidades más importantes y difíciles de la vida, “estamos juntos”.

“No hay ninguna diferencia, cuando hay una enfermedad, no hay diferencias; cuando hay un dolor en una familia, no hay diferencias; cuando uno tiene que enfrentar la muerte, no hay diferencias; cuando uno tiene situaciones familiares difíciles o en el trabajo o económicas, no hay diferencias; todos sin excepción tenemos fragilidades, somos débiles, todos, esa es la realidad humana”.

Subraya que no hay razón para la división puesto que, para los mexicanos, al final, no cuentan las diferencias porque ante un desastre o una situación compleja en el país, de violencia, impunidad y corrupción nadie está libre.

“¿Quién está libre? ¿Quién no sufre? Todos sufrimos, entonces el primer mensaje del evangelio es vamos a unirnos en aquello que nos duele, vamos a unirnos en aquellas enfermedades que nos están acabando y no son únicamente enfermedades físicas, son enfermedades morales, de relaciones, en la manera cómo reacciones, o nos quieren hacer reaccionar ante retos dificultades de México, juntos”.

Sostiene que juntos se grita, se pide a Dios humildemente: “Señor, maestro, tu, el único maestro, no hay ningún otro líder, ningún otro maestro que no sea Jesús y Jesús nos escucha a todos”.

“Para Dios no hay diferencias entre los mexicanos, son cuentos, narrativas, totalmente artificiales, porque María quien nos conoce, conoce lo que hay dentro de cada corazón mexicano, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere el bien de la familia?, ¿quién no ama a sus hijos, quién no desea lo mejor para papá, para mamá, para los abuelitos? Así somos los mexicanos, juntos. Tenemos las dificultades, los problemas, las enfermedades, las situaciones difíciles, hay que afrontarlas juntos”.